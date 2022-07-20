Гладков о шефстве над районами ЛНР: Мы не можем остаться в стороне

Кто же ещё будет помогать, если не соседи? Соседним республикам сейчас помогают многие регионы Российской Федерации. Жители находятся в непростой жизненной ситуации, и мы не можем остаться в стороне. В основном здесь проживают старики и дети. Вячеслав Гладков