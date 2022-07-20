Гладков о шефстве над районами ЛНР: Мы не можем остаться в стороне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал соглашение о сотрудничестве с Троицким и Белокуракинским районами Луганской Народной Республики (ЛНР) с главой Леонидом Пасечником. Чиновник приехал в республику в рамках рабочей поездки.
Как отметил Гладков, Белгородская область будет помогать республике готовиться к новому учебному году и отопительному сезону. Также регион нацелен на восстановление культурных, исторических и родственных связей.
Чиновник встретился с главой Белокуракинского района Ольгой Кучерявой. Делегация Белгородской области посетила учреждения образования, культуры и здравоохранения района.
Кто же ещё будет помогать, если не соседи? Соседним республикам сейчас помогают многие регионы Российской Федерации. Жители находятся в непростой жизненной ситуации, и мы не можем остаться в стороне. В основном здесь проживают старики и дети. Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что область будет помогать районам ЛНР без ущерба для белгородцев. Все ранее принятые обязательства будут выполнены, пояснил Гладков.
Напомним, Белгородская область взяла шефство над двумя районами республики 19 июля. Ранее такое же соглашение о помощи подписала Курская область. Регион будет помогать восстанавливать Первомайский район ДНР.