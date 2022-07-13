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В Старом Осколе подросток избил сокурсника до разрыва селезёнки

13 июля 06:26
Фото: Бел.Ру
16-летнего пострадавшего госпитализировали и затем прооперировали. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщает региональный следком.

В Старом Осколе 16-летний учащийся колледжа ударил в бок своего 16-летнего сокурсника. Парень получил разрыв селезёнки. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл в июне в одном из учебных заведений. Молодые люди ругались. Один из них ударил второго в бок. Это привело к разрыву селезёнки у потерпевшего. Его здоровью причинён тяжкий вред. Пострадавшего подростка отправили в больницу, где сделали операцию.

Пока следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Губкине подросток стрелял в 12-летнего мальчика из пневматического оружия. В пострадавшего школьника он выпустил всю обойму. Ребёнка положили в больницу.

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