В Старом Осколе подросток избил сокурсника до разрыва селезёнки

В Старом Осколе 16-летний учащийся колледжа ударил в бок своего 16-летнего сокурсника. Парень получил разрыв селезёнки. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.
Инцидент произошёл в июне в одном из учебных заведений. Молодые люди ругались. Один из них ударил второго в бок. Это привело к разрыву селезёнки у потерпевшего. Его здоровью причинён тяжкий вред. Пострадавшего подростка отправили в больницу, где сделали операцию.
Пока следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Губкине подросток стрелял в 12-летнего мальчика из пневматического оружия. В пострадавшего школьника он выпустил всю обойму. Ребёнка положили в больницу.