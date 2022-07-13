В Старом Осколе подросток избил сокурсника до разрыва селезёнки

Инцидент произошёл в июне в одном из учебных заведений. Молодые люди ругались. Один из них ударил второго в бок. Это привело к разрыву селезёнки у потерпевшего. Его здоровью причинён тяжкий вред. Пострадавшего подростка отправили в больницу, где сделали операцию.