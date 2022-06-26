Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как в Белгороде прошёл общегородской выпускной: фоторепортаж

26 июня 10:16
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру
На площадке УСК Хоркиной собралось почти две тысячи школьников, чтобы отметить последний день школьной жизни.

25 июня на территории УСК Светланы Хоркиной в Белгороде прошёл общегородской выпускной для двух тысяч одиннадцатиклассников. Заходили на площадку молодые люди по красной ковровой дорожке.

На празднике работали зона настольных игр, фуд-корт и, конечно, танцпол. Для выпускников выступали белгородские кавер-группы, а также диджей.

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Готовились к выпускному одиннадцатиклассники основательно — девочки выбирали лучшие платья, а мальчики — костюмы. Ребята создавали свои уникальные образы. Например, ученик школы № 11 Андрей оделся в стиле 90-х.

Вдохновлялся фильмами «Брат», «Жмурки». Получается, «малиновые пиджачки 90-х». Несколько переработанный и более осовремененный образ, конечно. Я надел очки прадеда, брошь деда, цепь купил сам.
Андрей, ученик школы № 11
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Главным местом, где были выпускники, стал танцпол. Одиннадцатиклассники танцевали под любимые песни.

Почти 2 тысячи одиннадцатиклассников отметили выпускной в Белгороде
Узнать подробнее
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Завершился выпускной вечер ярким праздничным салютом.

Материалы по теме
Некоторым белгородским школьникам не вручат аттестаты и медали на выпускномСколько денег потратят родители на выпускной в БелгородеВыпускной в Белгородской области отметят 5,5 тысячи одиннадцатиклассников
#Новости#3#Белгород#Школа#Выпускной#Новости Белгорода#Фоторепортаж#Эксклюзив#Анастасия Федосеенко#Общество
Подпишитесь
Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки
Сегодня, 10:30
Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев
Сегодня, 11:22
В Белгородской области начали шить маскхалаты для военных
Вчера, 20:37
Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288
Сегодня, 09:47
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Вчера, 14:26
Noize MC признали иноагентом
Вчера, 22:21