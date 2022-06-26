Как в Белгороде прошёл общегородской выпускной: фоторепортаж

25 июня на территории УСК Светланы Хоркиной в Белгороде прошёл общегородской выпускной для двух тысяч одиннадцатиклассников. Заходили на площадку молодые люди по красной ковровой дорожке.
На празднике работали зона настольных игр, фуд-корт и, конечно, танцпол. Для выпускников выступали белгородские кавер-группы, а также диджей.
Готовились к выпускному одиннадцатиклассники основательно — девочки выбирали лучшие платья, а мальчики — костюмы. Ребята создавали свои уникальные образы. Например, ученик школы № 11 Андрей оделся в стиле 90-х.
Вдохновлялся фильмами «Брат», «Жмурки». Получается, «малиновые пиджачки 90-х». Несколько переработанный и более осовремененный образ, конечно. Я надел очки прадеда, брошь деда, цепь купил сам.
Андрей, ученик школы № 11
Главным местом, где были выпускники, стал танцпол. Одиннадцатиклассники танцевали под любимые песни.
Завершился выпускной вечер ярким праздничным салютом.