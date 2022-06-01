Белгородцу купили новую машину взамен повреждённой в ходе обстрелов

Машина Александра, жителя улицы Дальней Садовой, 112, повредилась 24 февраля. В момент взрыва Niva стояла возле ворот гаража на улице. Осколками была повреждена вся левая сторона авто, заднее и лобовое стекло.
В этот же день приехал губернатор Вячеслав Гладков и сказал, что «Ниву» купим новую.Александр
Автомобиль Александру привезли в течение месяца. Ему купили авто Niva Travel. До этого у мужчины была Chevrolet Niva: «Такие уже не выпускают».
Дом Александра также больше всех пострадал на этой улице. В здании образовалась трещина и почти снесло крышу. Сейчас жильё мужчины уже восстановлено.
Напомним, что с 24 февраля в Белгородской области от обстрелов было повреждено 117 единиц техники — сельхотехника и личный транспорт. Из них 62 машины уже восстановлены.
В основном люди выбирают денежную компенсацию, а не замену автомобиля. Больше всего машин пострадало в Журавлёвке, Солохах, Нехотеевке и Головчино.