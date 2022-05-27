Как в Белгородской области восстанавливают машины после обстрелов: фоторепортаж

У жителя Головчино Николая осколками от снарядов были повреждены два автомобиля Volkswagen Polo и Nissan Qashqai. Обстрел Головчино со стороны Украины произошёл 19 апреля. Машины Николая в этот момент стояли во дворе за железными воротами. Один из снарядов приземлился возле дома мужчины, ещё один попал в крышу дома. Осколки повредили железные ворота и как следствие — на одной машине сквозное отверстие на задней двери и пробитая крыша. Во второй машине разбилось стекло, сквозное отверстие в двери и крыше, а также пробило блок управления двигателем.