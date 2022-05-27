Как в Белгородской области восстанавливают машины после обстрелов: фоторепортаж

С начала спецоперации в Белгородской области под обстрел попали 117 машин — сельхозтехника и личный транспорт. По словам советника губернатора Валентина Демидова, наибольшее количество техники пострадало в Белгородском районе (Журавлёвка, Солохи и Нехотеевка) и в Грайворонском округе (Головчино). В настоящий момент в области удалось восстановить 62 машины.
Происходит следующая процедура — выявляется правообладатель транспорта, причинно-следственная связь разрушений, проводится экономическая экспертиза. В основном люди выбирают компенсацию, а не замену авто. Восстановительные работы финансируются из различных источников, в основном из средств фонда, который был специально для этого создан. Туда направляет деньги, в том числе, местный бизнес.Валентин Демидов, советник губернатора
Житель Журавлёвки Алексей попал под обстрел 25 апреля возле Нехотеевки. У Алексея автомобиль LADA (ВАЗ) 2114. Машину мужчина купил в марте.
Под обстрел они с женой попали во время движения, когда ехали с работы домой. В машине повредился кузов, стёкла, фара, крыша, колёса и двери. По словам Алексея, ущерб составил порядка 100 тыс. рублей.
На восстановление авто мужчина получил денежную компенсацию. Ремонтирует машину Алексей самостоятельно.
Как рассказал журналистам первый заместитель главы администрации Белгородского района Дмитрий Рудев, с 24 февраля в муниципалитете пострадало 67 машин. По всем автомобилям была проведена экспертиза. 35 собственников уже получили выплаты.
В Солохи повредился автомобиль многодетной семьи. В семье 15 детей. Им купят новый автомобиль — восьмиместную «ГАЗель».Дмитрий Рудев
В селе Головчино повреждено 29 единиц техники, из которых три трактора. 26 собственникам уже выплачена компенсация, ещё по трём решается вопрос с документами.
У жителя Головчино Николая осколками от снарядов были повреждены два автомобиля Volkswagen Polo и Nissan Qashqai. Обстрел Головчино со стороны Украины произошёл 19 апреля. Машины Николая в этот момент стояли во дворе за железными воротами. Один из снарядов приземлился возле дома мужчины, ещё один попал в крышу дома. Осколки повредили железные ворота и как следствие — на одной машине сквозное отверстие на задней двери и пробитая крыша. Во второй машине разбилось стекло, сквозное отверстие в двери и крыше, а также пробило блок управления двигателем.
Машины импортные, запчасти очень дорогие. Мы получили компенсацию, одну машину я уже оправил на покраску, вторую повезу через неделю.Николай
Напомним, неделей ранее Николай рассказал журналистам «Бел.Ру» о моменте обстрела села. В подушку, на которой должна была спать его дочь, залетел 11-сантиметровый осколок кассеты.
У соседа Николая Василия от обстрелов повредился автомобиль Mazda CX-5. Как рассказал Василий, крыша авто стала «решетом». Также осколками был повреждён багажник, бак и вся левая сторона машина — от заднего до среднего крыла.
Повреждения были очень сильные. Специалист оценил их, власти оказали помощь и компенсировали ущерб.Василий
Ранее мы писали, что жителям белгородской Журавлёвки больше не будут ремонтировать повреждённые авто. В населённом пункте действует режим ЧС.
Также стоит отметить, что в приграничных районах были усилены подразделения ФСБ в целях пресечения вооружённых провокаций и для обеспечения безопасности.