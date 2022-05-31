Белгородцы рассказали о ночных взрывах

Читатели издания поделились видеозаписью и эмоциями о взрывах в Белгородском районе ночью 31 мая. По их мнению, это был обстрел со стороны Украины.
«Люди не спят, дети испугались. Мы из Весёлой Лопани, казалось, что летит во двор, видели из окна вспышки со стороны посёлка Политотдельский. Нигде нет никаких новостей, пожалуйста, проясните ситуацию, люди напуганы», - написала Екатерина.
Взрывы в Белгородском районе прозвучали около 2:30. По сообщениям очевидцев, они произошли в районе посёлков Октябрьский и Политотедельский. Утром появились фотографии с остатками упавших боеприпасов и испорченной дорогой.
Сообщений о пострадавших не поступало, официально происшествие не комментировали.