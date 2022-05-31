Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы рассказали о ночных взрывах

31 мая 08:49
Фото: телеграм-канал "Белгород №1"
Жители посёлка Весёлая Лопань рассказали Go31, что не спали из-за громких звуков, дети испугались.

Читатели издания поделились видеозаписью и эмоциями о взрывах в Белгородском районе ночью 31 мая. По их мнению, это был обстрел со стороны Украины.

«Люди не спят, дети испугались. Мы из Весёлой Лопани, казалось, что летит во двор, видели из окна вспышки со стороны посёлка Политотдельский. Нигде нет никаких новостей, пожалуйста, проясните ситуацию, люди напуганы», - написала Екатерина.

Взрывы в Белгородском районе прозвучали около 2:30. По сообщениям очевидцев, они произошли в районе посёлков Октябрьский и Политотедельский. Утром появились фотографии с остатками упавших боеприпасов и испорченной дорогой.

Сообщений о пострадавших не поступало, официально происшествие не комментировали.

Материалы по теме
В Белгородском районе рассказали о последствиях дневного взрываКак живут люди, которых вывезли из обстрелянного села на границе с УкраинойНочью Белгородский район обстреляли со стороны Украины
#Новости#3#Взрыв#Спецоперация на Украине#Белгородский район#Видеофакт#Операция на Украине#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18