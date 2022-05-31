Белгородцы рассказали о ночных взрывах

«Люди не спят, дети испугались. Мы из Весёлой Лопани, казалось, что летит во двор, видели из окна вспышки со стороны посёлка Политотдельский. Нигде нет никаких новостей, пожалуйста, проясните ситуацию, люди напуганы», - написала Екатерина.