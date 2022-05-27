Как живут люди, которых вывезли из обстрелянного села на границе с Украиной

Относятся к нам в санатории хорошо. Главы поддерживают. Жданов (глава Шебекинского горокруга — прим. ред.) такой классный. Он с юмором и оптимист. Поддерживает нас и часто приезжает. Рассказывает, что происходит в селе. Знаете, лучше бы я чай пила, но только дома. Даже если бы мне возле Кремля дали квартиру, я бы отказалась. Тут хорошо, а дома лучше. Там кошечки, собачки. Переживаем за них. Их кормят, конечно.Татьяна Ивановна