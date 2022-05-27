Как живут люди, которых вывезли из обстрелянного села на границе с Украиной

15 мая 2022 года жители села Середа Шебекинского городского округа запомнят надолго. Именно в этот день населённый пункт обстреляли со стороны Украины. К сожалению, без пострадавших не обошлось – местный житель Сулейман Исфандиев получил ранение. Осколок снаряда попал ему в ногу в тот момент, когда мужчина выходил из автомобиля.
После произошедшего власти вывезли местных жителей в санаторий под Шебекино, потому что оставаться в селе небезопасно. Журналист «Бел.Ру» Анастасия Федосеенко побывала в гостях у вынужденных переселенцев.
Днём 26 мая мы приехали к жителям Середы. Их на время вывезли в санаторий в Шебекинском городском округе, потому что пока в селе небезопасно. По данным главы муниципалитета Владимира Жданова, в Середе проживает 315 человек. В санаторий приехали 153 местных жителя, порядка 47 из которых — дети. Остальные уехали к родственникам.
Нас вышли встречать постояльцы санатория. Там были как взрослые, так и дети, которые с любопытством разглядывали журналистов и с радостью позировали на камеру.
Местная жительница Зайнаб рассказала, что в санатории к ним относятся хорошо, но всё равно тянет домой. Там у её семьи есть куры и козы, которых пришлось оставить из-за обстрелов со стороны Украины.
Мы сразу собрались и поехали. Детям страшно было. Пытались объяснить, что происходит поначалу. Сейчас они успокоились. Уже всё понимают. Зайнаб
С детьми, кстати, работают психологи. Зайнаб ещё к специалисту не ходила, но такое желание есть.
Следующим моим собеседником стал житель Середы Сергей Иванович. Он с улыбкой представил мне свою жену Татьяну Ивановну или «Рыженькую», как он её называет.
За несколько минут до обстрела Татьяна Ивановна пошла кормить кошек, а её муж был во дворе.
Иду – и такой гул на улице. Потом было такое впечатление, что на меня камни летят маленькие. Я на веранду, а стёкла – шарах! Я в хату – и там такая «волна» и дым вонючий белый.Сергей Иванович
Их дом пострадал от атаки. Из окон вылетели стёкла, а веранду, навес, сарай и ворота »прорешетило». Во дворе осталась воронка.
Татьяна Ивановна призналась, что им было очень страшно, поэтому уехали из Середы, но домой всё так же тянет. По словам женщины, если бы ей разрешили, то она бы, скорее всего, осталась в селе, но сама не понимает, как бы там находилась.
Относятся к нам в санатории хорошо. Главы поддерживают. Жданов (глава Шебекинского горокруга — прим. ред.) такой классный. Он с юмором и оптимист. Поддерживает нас и часто приезжает. Рассказывает, что происходит в селе. Знаете, лучше бы я чай пила, но только дома. Даже если бы мне возле Кремля дали квартиру, я бы отказалась. Тут хорошо, а дома лучше. Там кошечки, собачки. Переживаем за них. Их кормят, конечно.Татьяна Ивановна
Пришлось на время сменить место жительства и Леониду с женой и йоркширским терьером Филей. Пёс уже в почтенном для собак возрасте — ему 10 лет.
Когда начался обстрел, семья уехала к внучке, но потом всё-таки решила приехать в санаторий, ведь тут все знакомые. В санатории им нравится и всё устраивает. Филя также каждый день гуляет и хорошо ест. Жаловаться им, по словам Леонида, не на что, но хочется поскорее домой.
Мы с женой и Филей приехали. Мы условиями довольны. Мы благодарны. Сколько терпения у них. Глава нам каждый день докладывает, что происходит в селе. Только домой бы скорее.Леонид, житель Середы
В какой-то момент жители начинают постепенно расходиться. Как оказалось, они спешат на обед в столовую. На входе в зал висит плакат «Нет ненависти и вражде» и афиша с выступлениями артистов Белгородской филармонии, кукольного театра, творческой встречи и приезда психолога.
Нас пригласили пообедать с жителями Середы. В меню — суп с рисом и курицей, капустный салат, пюре и куриное филе. Ну и, конечно, компот. Вероятно, в рационе отсутствует свинина, потому что большая часть вынужденных постояльцев – мусульмане.
Сейчас в санатории под Шебекино находятся почти 50 детей. Многим из них от 4 до 10 лет. Специально для них организовали игровую комнату. Игрушки привезли маленьким постояльцам сами власти.
Также в санатории работает библиотека, которая пользуется популярностью. В момент, когда мы пришли туда, там шли занятия. Дети рисовали и отвечали на вопросы викторины.
Играют дети и на свежем воздухе. Любимые занятия — футбол и волейбол. Территория санатория охраняется, поэтому игры проходят по всему участку.
Нам дети рассказали, что в санатории им всё нравится. Кормят вкусно, и они почти целый день играют.
Глава округа Владимир Жданов ведёт нас в один из корпусов, в котором проживают постояльцы. По дороге мы встречаем местных жителей, которые сидят на лавочке и что-то бурно обсуждают. Чиновник с улыбкой кричит им: «Что вы там шушукаетесь?». Женщины громко засмеялись и начали шутить.
В холле корпуса, где живут переселенцы, стоит телевизор и диваны. Там они по вечерам смотрят новости. Стиральная машина в санатории одна. Её купили, потому что там много детей. В основном жители пользуются прачечной.
Сам Жданов признаётся, что людей тянет домой. Они выросли на земле и переживают за свои участки. По его словам, это единственная проблема, которую они пытаются побороть, в том числе и досуговыми мероприятиями.
Чаще всего жители спрашивают о состоянии села. Я начинаю свой рабочий день с посещения Середы и заканчиваю его также. Обязательно раз-два в день общаюсь с жителями и информирую о происходящей ситуации.Владимир Жданов
У людей, которые проживали в селе, были овцы, куры, козы и коровы. Последних отправили на ферму. Так, из села вывезли порядка 40 голов крупнорогатого скота, однако половина из них были бычками, поэтому их решили продать на мясо. Оставшиеся коровы — дойные и скоро должны отелиться, рассказал нам местный житель Руслан Бекиров, который ухаживает за стадом. За овцами и козами приглядывают жители соседнего села.
Кошек и собак в Середе осталось много, рассказывает Жданов. Животных кормят, поэтому переживать не о чем.
Известно, что в один дом во время обстрела было прямое попадание. По словам главы, очень повезло, что местных жителей вовремя вывезли в безопасное место. Все повреждённые строения восстановят по поручению губернатора.
Спустя три месяца могу сказать, что у нас смелые патриотичные люди. Дороги делаются, дома ремонтируются, живность кормится. Всё будет хорошо. Владимир Жданов
Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал указание на время запретить жителям приграничных Нехотеевки и Журавлёвки посещать свои дома из-за неспокойной обстановки.