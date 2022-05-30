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Белгородец обманул на миллион желающих поступить на курсы в военную академию

30 мая 11:38
Фото: Бел.Ру
Подобных полномочий у злоумышленника не было, поэтому он просто похищал деньги у доверчивых «клиентов». Мужчину обвинили в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородец похитил свыше 1 млн рублей мошенническим путём. Он предлагал помочь поступить на курсы в военную академию для повышения квалификации. Правда подобных полномочий у него не было, поэтому мужчина просто похищал деньги у доверчивых граждан.

Фигурант участвовал в десяти эпизодах, четыре из них — мошенничество в крупном размере. Дело пошло до суда, белгородец свою вину признал. Отягчающих обстоятельств в деле не было.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к двум годам в колонии-поселения. Приговор в законную силу пока не вступил.

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#Новости#Военная академия#Курсы#2#Мошенничество#Происшествия
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