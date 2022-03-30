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Белгородский полицейский обманул своих коллег на 30 тысяч рублей

30 марта 07:37
Фото: «Бел.Ру»
Мужчина собрал с подчинённых деньги, заявив, что деньги пойдут на решение проблем коллеги. Однако деньги теперь уже бывший полицейский оставил себе. Районный суд определил наказание для находчивого мужчины, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Руководитель одного из подразделений ОМВД по Алексеевскому горокругу решил собрал деньги с подчинённых. Он заявил, что сумму направит на решение проблем по службе у одного из сотрудников полиции.

Всего удалось собрать 30 тыс. рублей. Деньги теперь уже бывший руководитель оставил себе.

Уголовное дело против экс-полицейского завели за мошенничество путём злоупотребления доверием, совершённое с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Алексеевский районный суд назначил мужчине 150 тыс. рублей штрафа. Кроме этого, ему запретили занимать должности во властных структурах на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Осудили ранее и белгородского госавтоинспектора. Его обвиняли в получении 15 взяток на общую сумму в 280 тыс. рублей. Бывшего сотрудника ГИБДД приговорили к трём годам тюрьмы.

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#Новости#Полицейский#Штраф#Суд#Алексеевский горокруг#Происшествия
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