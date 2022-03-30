Белгородский полицейский обманул своих коллег на 30 тысяч рублей

Уголовное дело против экс-полицейского завели за мошенничество путём злоупотребления доверием, совершённое с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Алексеевский районный суд назначил мужчине 150 тыс. рублей штрафа. Кроме этого, ему запретили занимать должности во властных структурах на два года. Приговор в законную силу не вступил.