В Белгороде открылся современный детский сад «Тридевятое царство»

Детский сад «Тридевятое царство» рассчитан на детей раннего возраста. В саду будут две группы для малышей (1,5-2 и 2-3 лет), две группы для детей от 3 до 5 лет, одна группа для детей 5-6 лет и группа для тех, кто готовится к школе (6-7 лет).