В Белгороде открылся современный детский сад «Тридевятое царство»

К строительству детского сада «Тридевятое царство» приступили в мае 2021 года. Сегодня учреждение уже готово принять 145 дошкольников. Его главное отличие от государственных садов — современные решения в функциональной разработке детских групп и стильный дизайн, подобранный специально для малышей.
В дошкольном учреждении оборудовали современный бассейн размером 6×9 м и глубиной от 0,6 до 0,8 м. Он оснащён системой глубокой водоподготовки, есть разделительные дорожки, плавательный инвентарь.
В группах предусмотрели большие окна для естественного освещения, высокие потолки и практичное напольное покрытие, которое позволит сохранить тепло зимой и прохладу — летом. Лестницы стали частью образовательного процесса, на подступенках появились цифры, добрые слова и районы Белгородской области.
С основными детскими зонами расположены комнаты для сна. В коридорах есть рекреационные, развивающие островки с бизибордами, кукольным театром, интерактивной панелью и зоной для изучения ПДД.
Сад «Тридевятое царство» построили с учётом всех основных требований: современный пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальные залы, оборудованные всем необходимым для занятий, кабинеты учителей, кружковая.
В ходе планирования детского сада дизайнеры «Трансюжстроя» подобрали экологичную детскую мебель: стульчики со спинками в форме облачков, миниатюрные детские кухни, кроватки.
А цвета интерьеров — с учётом рекомендаций специалистов. Стены детского сада вручную расписали художники: здесь появились зайчики, облака и горы.
Тщательно подошли к планировке территории: высадили много деревьев, кустарников и цветов, которые в скором времени образуют зелёный остров в этом районе. Обустроили на площадках специальные «огородики» для средней, старшей и подготовительных групп. Благодаря этому дошкольники будут наблюдать за развитием растений, выращивать свои овощи и зелень, постигая азы ботаники.
Отдельно оборудовали зону паровозов с цветами и спортивную площадку, на выходе из которой расположилась «тропа здоровья» с сенсорной дорожкой для массажа стоп. Всего на территории сада шесть прогулочных площадок.
В качестве подарка компания «Трансюжстрой» подарила детскому саду одну из самых больших муравьиных ферм в России. Теперь дети смогут наблюдать и ухаживать за маленькими жителями.
Справка.
Детский сад «Тридевятое царство» рассчитан на детей раннего возраста. В саду будут две группы для малышей (1,5-2 и 2-3 лет), две группы для детей от 3 до 5 лет, одна группа для детей 5-6 лет и группа для тех, кто готовится к школе (6-7 лет).
В коллективе 14 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и тренер по плаванию, учитель-логопед, педагог-психолог и старший воспитатель.