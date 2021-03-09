«Трансюжстрой» предложил создать пространство для молодых архитекторов

Posted 9 марта 2021, 14:25
Published 9 марта 2021, 14:25
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
Помещение выделит компания «Трансюжстрой», она же отремонтирует его за свой счёт и передаст области. Проект будущей инновационной площадки главе региона Вячеславу Гладкову 9 марта представил генеральный директор компании «Трансюжстрой» Рустам Рамазанов.
Как сообщили в областном правительстве, талантливых архитекторов и проектировщиков объединят на территории молодёжного пространства «Академия». Юные архитекторы и урбанисты смогут принять участие в разработке проектов благоустройства общественных пространств.
Помещение площадью 612 кв. м выделит компания «Трансюжстрой». Оно находится недалеко от БГТУ им. В. Г. Шухова в ЖК «Серебряная подкова». На территории площадки будет городская библиотека, открытый коворкинг с оборудованными рабочими местами и многофункциональный зал для мероприятий. Ремонт помещений также пройдёт за счёт средств застройщика. И только после того, как работы будет завершены, помещение передадут в собственность области.
Инновационную площадку уже представили врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову. В ходе рабочей поездки он отметил, что для эффективного развития объекта необходимо участие молодых специалистов, начиная от этапа составления техзадания будущей постройки.
Если мы хотим, чтобы это пространство работало, то на стадии планирования необходимо привлечь молодёжь, чтобы ребята поучаствовали в составлении технического задания и сами подсказали, каким хотят здесь всё видеть. В ближайшее время мы соберём молодых архитекторов, которых интересует развитие города в различных сферах — благоустройство, цифровые технологии и другие линии, которые позволят сделать лучше жизнь наших горожан, и объединим их идеи с общими возможностями.Вячеслав Гладков