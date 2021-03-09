«Трансюжстрой» предложил создать пространство для молодых архитекторов

Если мы хотим, чтобы это пространство работало, то на стадии планирования необходимо привлечь молодёжь, чтобы ребята поучаствовали в составлении технического задания и сами подсказали, каким хотят здесь всё видеть. В ближайшее время мы соберём молодых архитекторов, которых интересует развитие города в различных сферах — благоустройство, цифровые технологии и другие линии, которые позволят сделать лучше жизнь наших горожан, и объединим их идеи с общими возможностями.Вячеслав Гладков