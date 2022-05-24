Какую краску используют для обновления телевышки в Белгороде

Также красками «КВИЛ» окрашивают стальные и железобетонные опоры мостов. К примеру, в Белгороде в 2021 году сдали сразу два проекта по реконструкции и ремонту мостовых конструкций: на улицах Чичерина и Красноармейской. Для этих объектов использовали специальную систему покрытия: грунтовку УниЭпокс PRO M и полиуретановую эмаль УР-2К. Срок службы такого покрытия составляет 10 лет.