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Posted 24 мая 2022, 12:58

Published 24 мая 2022, 12:58

Modified 1 декабря, 07:45

Updated 1 декабря, 07:45

Какую краску используют для обновления телевышки в Белгороде

24 мая 2022, 12:58
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Новости Белгорода
С 18 мая по 30 июня в областном центре красят телевышку. После анонсирования работ администрацией Белгорода горожане стали беспокоиться, какими материалами окрашивается конструкция и насколько они долговечны. Ответ предоставили на предприятии-изготовителе.

18 мая городская администрация предупредила людей, что в Белгороде будут красить конструкцию телевышки. При этом расцветка не изменится, она по-прежнему останется красно-белой.

После анонсирования начала проведения окрасочных работ горожане начали задавать вопросы, например, какими красками окрашивается конструкция и насколько они долговечны?

Как сообщили в компании-производителе, по результатам аукциона для окрашивания телевышки выбрали двухкомпонентные полиуретановые материалы производства Завода «Краски КВИЛ». В качестве защитного покрытия для самого высокого сооружения Белгорода используют проверенные материалы: грунт-эмаль HARDMAX PUR 223.70 сигнально-красного и сигнально-белого цвета. В целом на объект планируют потратить более трёх тонн лакокрасочных материалов.

В компании уверены, что эти лакокрасочные материалы надёжно будут защищать телебашню в Белгороде, поскольку гарантированный срок службы выбранной системы HARDMAX составляет свыше 15 лет с сохранением высоких защитных и декоративных свойств.

Помимо телевышки, материалами Завода «Краски КВИЛ» окрашивали «Белгород-Арену». В обустройстве спорткомплекса использовали более 44 тонн лакокрасочных материалов. Все металлоконструкции пятиэтажного здания окрасили с использованием эпоксидного грунта УниЭпокс Pro M и полиуретановой эмали УР-2К Pro. Гарантия на систему покрытия составляет 25 лет.

Также красками «КВИЛ» окрашивают стальные и железобетонные опоры мостов. К примеру, в Белгороде в 2021 году сдали сразу два проекта по реконструкции и ремонту мостовых конструкций: на улицах Чичерина и Красноармейской. Для этих объектов использовали специальную систему покрытия: грунтовку УниЭпокс PRO M и полиуретановую эмаль УР-2К. Срок службы такого покрытия составляет 10 лет.

Завод «Краски КВИЛ» на протяжении почти трёх десятилетий реализовывает множество коммерческих и социальных проектов и результатом этих работ можно гордиться.

В преддверии Дня химика, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая (в 2022 году он придётся на 29 мая), компания поздравляет всех химиков и причастных к этой отрасли специалистов с профессиональным праздником!

#Новости#Город#Мост#Новости Белгорода#Белгород Арена#Краска#Белгородская телевышка
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