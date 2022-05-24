Какую краску используют для обновления телевышки в Белгороде

Posted 24 мая 2022, 12:58
Published 24 мая 2022, 12:58
Modified 1 декабря, 07:45
Updated 1 декабря, 07:45
18 мая городская администрация предупредила людей, что в Белгороде будут красить конструкцию телевышки. При этом расцветка не изменится, она по-прежнему останется красно-белой.
После анонсирования начала проведения окрасочных работ горожане начали задавать вопросы, например, какими красками окрашивается конструкция и насколько они долговечны?
Как сообщили в компании-производителе, по результатам аукциона для окрашивания телевышки выбрали двухкомпонентные полиуретановые материалы производства Завода «Краски КВИЛ». В качестве защитного покрытия для самого высокого сооружения Белгорода используют проверенные материалы: грунт-эмаль HARDMAX PUR 223.70 сигнально-красного и сигнально-белого цвета. В целом на объект планируют потратить более трёх тонн лакокрасочных материалов.
В компании уверены, что эти лакокрасочные материалы надёжно будут защищать телебашню в Белгороде, поскольку гарантированный срок службы выбранной системы HARDMAX составляет свыше 15 лет с сохранением высоких защитных и декоративных свойств.
Помимо телевышки, материалами Завода «Краски КВИЛ» окрашивали «Белгород-Арену». В обустройстве спорткомплекса использовали более 44 тонн лакокрасочных материалов. Все металлоконструкции пятиэтажного здания окрасили с использованием эпоксидного грунта УниЭпокс Pro M и полиуретановой эмали УР-2К Pro. Гарантия на систему покрытия составляет 25 лет.
Также красками «КВИЛ» окрашивают стальные и железобетонные опоры мостов. К примеру, в Белгороде в 2021 году сдали сразу два проекта по реконструкции и ремонту мостовых конструкций: на улицах Чичерина и Красноармейской. Для этих объектов использовали специальную систему покрытия: грунтовку УниЭпокс PRO M и полиуретановую эмаль УР-2К. Срок службы такого покрытия составляет 10 лет.
Завод «Краски КВИЛ» на протяжении почти трёх десятилетий реализовывает множество коммерческих и социальных проектов и результатом этих работ можно гордиться.
В преддверии Дня химика, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая (в 2022 году он придётся на 29 мая), компания поздравляет всех химиков и причастных к этой отрасли специалистов с профессиональным праздником!