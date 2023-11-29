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Белгородская телевышка

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2023
Ёлка высотой 220 метров: в Белгороде временно позеленела телевышка
Изменение подсветки в Белгороде приурочили к проведению акции «Сохраним лес», сообщили в мэрии. Телевышка на протяжении двух часов светилась зелёным цветом.
29 ноября 2023, 07:28
2022
Белгородцы испугались последствий яркой подсветки телевышки
Своими переживаниями с губернатором Вячеславом Гладковым поделилась одна из жительниц Белгорода. Но они оказались беспочвенными на сегодняшний день.
23 декабря 2022, 17:36
В Белгороде на телебашне включат тигровую подсветку ко Дню тигра
На несколько дней телебашни в российских городах окрасятся в тигровую полоску.
27 июля 2022, 13:10
Какую краску используют для обновления телевышки в Белгороде
24 мая 2022, 12:58
2021
В Белгороде на час выключат подсветку телевышки
27 марта 2021, 06:06

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