Больницы Белгородской области получили 22 легковые машины

Кроме того, в областном правительстве уточнили, что 4 из 22 переданных машин отдали Белгородской ЦРБ, ещё три — Вейделевской. По два авто уехали в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одной машине получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ. В общей сложности закупили 90 авто на этот год. На эти цели потратили 80,9 млн рублей.