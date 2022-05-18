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Posted 18 мая 2022, 09:47

Published 18 мая 2022, 09:47

Modified 1 декабря, 08:30

Updated 1 декабря, 08:30

Больницы Белгородской области получили 22 легковые машины

18 мая 2022, 09:47
Сюжет
Медицина
Автомобили передали 13 больницам в разных районах региона. Их вручают медицинским организациям не впервые. Больницы должны получить 90 авто, передали уже 54. Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников на своей странице в соцсети.

Ещё 22 машины получили 13 белгородских медучреждений. Медицинским организациям региона вручают их не первый раз. В 2022 году больницам должны отдать 90 машин. Пока они получили 54 автомобиля.

Как написал Иконников, 18 мая пополнился автопарк Алексеевской, Белгородской, Борисовской, Грайворонской, Губкинской ЦРБ, а также других районных больниц. Передача авто призвана увеличить доступность медпомощи для населения.

Ключи от машин главврачам вручил губернатор Вячеслав Гладков на площадке у «Белгород-Арены». Как рассказал глава региона, в планах — до конца августа предоставить больницам ещё 14 служебных автомобилей.

Кроме того, в областном правительстве уточнили, что 4 из 22 переданных машин отдали Белгородской ЦРБ, ещё три — Вейделевской. По два авто уехали в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одной машине получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ. В общей сложности закупили 90 авто на этот год. На эти цели потратили 80,9 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2021 года белгородским больницам предоставили 11 служебных автомобилей. Машины передали в Алексеевскую, Валуйскую, Волоконовскую и ряд других ЦРБ. В целом за прошедший год медучреждения области получили 71 легковушку. На закупку потратили 72,5 млн рублей.

#Новости#Медицина#Больница#Машина#Губернатор#Поликлиника#Вячеслав Гладков
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