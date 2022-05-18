Больницы Белгородской области получили 22 легковые машины

Posted 18 мая 2022, 09:47
Published 18 мая 2022, 09:47
Modified 1 декабря, 08:30
Updated 1 декабря, 08:30
Ещё 22 машины получили 13 белгородских медучреждений. Медицинским организациям региона вручают их не первый раз. В 2022 году больницам должны отдать 90 машин. Пока они получили 54 автомобиля.
Как написал Иконников, 18 мая пополнился автопарк Алексеевской, Белгородской, Борисовской, Грайворонской, Губкинской ЦРБ, а также других районных больниц. Передача авто призвана увеличить доступность медпомощи для населения.
Ключи от машин главврачам вручил губернатор Вячеслав Гладков на площадке у «Белгород-Арены». Как рассказал глава региона, в планах — до конца августа предоставить больницам ещё 14 служебных автомобилей.
Кроме того, в областном правительстве уточнили, что 4 из 22 переданных машин отдали Белгородской ЦРБ, ещё три — Вейделевской. По два авто уехали в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одной машине получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ. В общей сложности закупили 90 авто на этот год. На эти цели потратили 80,9 млн рублей.
Напомним, в ноябре 2021 года белгородским больницам предоставили 11 служебных автомобилей. Машины передали в Алексеевскую, Валуйскую, Волоконовскую и ряд других ЦРБ. В целом за прошедший год медучреждения области получили 71 легковушку. На закупку потратили 72,5 млн рублей.