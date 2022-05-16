Строительный надзор Белгородской области потратит на такси 610 тыс. рублей

Управление государственного строительного надзора Белгородской области готово потратить на услуги такси 610 тыс. рублей. Исполнителю необходимо по заявке перевозить работников по территории Белгородской области. График оказания услуг — рабочие и нерабочие дни. Машина должна подъезжать по адресу: Старый Оскол, мкр Приборостроитель, д. 28.
Согласно документам, автомобиль должен быть не ранее 2012 года выпуска, внедорожник. Мощность двигателя должна быть не менее 150 л. с. Помимо этого, автомобиль должен быть технически исправным, без внешних повреждений и дефектов лакокрасочного покрытия. В салоне авто должно быть чисто, без запаха табака, горюче-смазочных материалов и прочих неприятных запахов.
Исполнителя контракта определят 16 мая в ходе электронного аукциона. Он будет оказывать услуги такси с даты заключения контракта по 15 декабря 2022 года.
Напомним, в конце марта мэрия Белгорода готова была потратить на такси 4 млн рублей. Администрация согласна была установить двойной тариф с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.