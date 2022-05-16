Строительный надзор Белгородской области потратит на такси 610 тыс. рублей

Согласно документам, автомобиль должен быть не ранее 2012 года выпуска, внедорожник. Мощность двигателя должна быть не менее 150 л. с. Помимо этого, автомобиль должен быть технически исправным, без внешних повреждений и дефектов лакокрасочного покрытия. В салоне авто должно быть чисто, без запаха табака, горюче-смазочных материалов и прочих неприятных запахов.