Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительный надзор Белгородской области потратит на такси 610 тыс. рублей

16 мая 04:30
Фото: Бел.Ру
Лот на оказание услуг по перевозке пассажиров легковым авто появился на госзакупках.

Управление государственного строительного надзора Белгородской области готово потратить на услуги такси 610 тыс. рублей. Исполнителю необходимо по заявке перевозить работников по территории Белгородской области. График оказания услуг — рабочие и нерабочие дни. Машина должна подъезжать по адресу: Старый Оскол, мкр Приборостроитель, д. 28.

Согласно документам, автомобиль должен быть не ранее 2012 года выпуска, внедорожник. Мощность двигателя должна быть не менее 150 л. с. Помимо этого, автомобиль должен быть технически исправным, без внешних повреждений и дефектов лакокрасочного покрытия. В салоне авто должно быть чисто, без запаха табака, горюче-смазочных материалов и прочих неприятных запахов.

Исполнителя контракта определят 16 мая в ходе электронного аукциона. Он будет оказывать услуги такси с даты заключения контракта по 15 декабря 2022 года.

Напомним, в конце марта мэрия Белгорода готова была потратить на такси 4 млн рублей. Администрация согласна была установить двойной тариф с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Такси для мэрии Белгорода: техзадание не для слабаков
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мэрия Белгорода готова потратить на такси 4 млн рублейТакси для мэрии Белгорода: техзадание не для слабаковПарковки для социального такси в Белгороде могут стать бесплатными
#Новости#Такси#Перевозка#2#Закупка#Госзакупки#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46