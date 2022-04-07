Такси для мэрии Белгорода: техзадание не для слабаков

Первый контракт на услуги такси администрация Белгорода заключила с индивидуальным предпринимателем Людмилой Пятаковой. Тогда в техзадании было прописано, что исполнитель должен в зависимости от количества пассажиров обеспечить подачу автомобилей: до четырёх пассажиров — автомобиль класса D, свыше четырёх — класса М.
Также в документах было указано, что контроль за оказываемыми услугами и их объёмом происходит через мобильное приложение, а исполнитель в течение двух дней с даты заключения контракта должен провести обучающие занятия должностных лиц заказчика по работе в личном кабинете на сайте исполнителя и с мобильным приложением.
Но уже в следующей процедуре госзакупки, как раз в тот период, когда администрацию Белгорода возглавлял Юрий Галдун, на эти же услуги техзадание обновилось и стало не таким простым. К примеру, в документах появилось предложение о том, что «исполнитель обеспечивает подачу автомобилей, указанных в п. 6.2 настоящего описания закупки (до 4-х пассажиров автомобиль категории М1, свыше 4-х — категории М2 или М3)». Судя по классификации транспортных средств, категории М2 и М3 — это автобус/микроавтобус с наличием микрофона, кондиционера, стола для работы с документами и ЖК-монитором в салоне.
К тому же подавать автобусы или микроавтобусы исполнитель должен по тарифам легковых авто — 134 рубля (именно такая сумма установлена в обосновании начальной цены услуги). Сюда входит поездка по городу, подача авто, пять минут ожидания в начале пути. Поездка свыше 2 км по городу и за ним оценивается в 17 рублей за километр.
Но если обратиться к объявлениям, часовая оплата автобуса составляет порядка 3-4 тысяч рублей, а микроавтобуса — около 1000 рублей. И заказывают эти транспортные средства минимум на два-три часа.
К тому же в рамках контракта исполнитель должен иметь возможность подать одновременно 40 легковых авто и 10 автобусов или микроавтобусов, что достаточно сложно выполнить технически. Да и ни одна турфирма не сможет похвастаться таким большим автопарком транспортных средств.
Вторым новшеством в требованиях стало изменение условий контроля поездок. Так, исполнитель обязан обеспечить передачу телематических данных GPS/ГЛОНАСС с такси, которые выполняют поездки, в онлайн-режиме в муниципальную информационно аналитическую систему. При этом устанавливать у себя систему исполнитель должен самостоятельно, за свой счёт и только специальный программный комплекс.
К тому же подрядчик должен иметь специалиста, который владеет навыками работы в системе и способен обеспечить передачу данных в систему.
При этом оплачивать услуги такси мэрия Белгорода имеет право только в том случае, если поездки попали в их систему мониторинга.
Как стало известно журналистам «Бел.Ру» из собственных источников, в 2020 году за лицензию на специальный программный комплекс для одного транспортного средства в месяц необходимо было тратить 1250 рублей.
То есть в рамках контракта подрядчик должен по запросу мэрии предоставить 50 лицензий, подтверждающих возможность передачи данных с автомобилей такси в систему мэрии посредством специального программного комплекса. А это порядка 62 тысяч рублей в месяц. Только зачем нужен дополнительный программный комплекс, если на терминал водителя устанавливается второе приложение, и когда он едет на заказ в мэрию, он его включает и появляется в системе мониторинга администрации? Помимо этого, по условиям контракта предусматривается доступ в личный кабинет, где можно в режиме онлайн мониторить все поездки.
Изначально в техзадании не прописаны тарифы на лицензии, контрагенты, схема передачи данных в систему администрации Белгорода. Также нет указаний, где обучить сотрудника, который должен передавать информацию.
Таким образом, условия контракта явно непростые и, по всей видимости, их в состоянии выполнить только один подрядчик, с которым с июля 2020 года администрация Белгорода и заключает контракты на услуги такси. Это индивидуальный предприниматель Алла Ермолова, которая является совладелицей компании «Такси 711». По итогам 2020 года чистая прибыль организации составила 114 тысяч рублей. По данным 2019 года в компании официально работали всего два человека.