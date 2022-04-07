Такси для мэрии Белгорода: техзадание не для слабаков

То есть в рамках контракта подрядчик должен по запросу мэрии предоставить 50 лицензий, подтверждающих возможность передачи данных с автомобилей такси в систему мэрии посредством специального программного комплекса. А это порядка 62 тысяч рублей в месяц. Только зачем нужен дополнительный программный комплекс, если на терминал водителя устанавливается второе приложение, и когда он едет на заказ в мэрию, он его включает и появляется в системе мониторинга администрации? Помимо этого, по условиям контракта предусматривается доступ в личный кабинет, где можно в режиме онлайн мониторить все поездки.