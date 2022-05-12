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За три месяца в ЛНР погибли 25 мирных жителей

12 мая 08:30
Фото: https://t.me/vvgladkov
С начала эскалации на Украине в республике пострадали 75 человек, из них погибли 25, в том числе и ребёнок. Остальные полсотни человек получили ранения, среди них четверо детей. Об этом сообщают «Новые известия».
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Обстрел

Жертвами обстрелов в ЛНР за три месяца стали 25 гражданских, среди них один ребёнок. Ещё 50 человек получили ранения, в том числе четверо детей. За 12 недель зафиксировали 933 обстрела республики со стороны Украины.

Как пишет издание, ВСУ применили 9,6 тыс. боеприпасов, среди которых были знаменитая «Точка-У», «Град» и ряд других. Также уточняется, что повреждения получили более 1 тыс. домов в 29 населённых пунктах и 97 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, при обстреле 11 мая в белгородском селе Солохи пострадали 17 домов и шесть автомобилей. 19 апреля обстреляли село Головчино. Тогда повреждения зафиксировали у 76 домов и 19 машин.

#Новости#Обстрел#ЛНР#Операция на Украине#Общество
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