Опыт ярмарки «Южная» в Белгороде будут тиражировать на другие районы области

В прошлую субботу, 7 мая, сосредоточили всю продукцию, которую ранее представляли на улице Королёва, на ярмарке «Южная». Результат значительно лучше. Больше 15 тонн реализовали. Люди понимали, видели, знали и приобретали продукты по ярмарочной цене. Также проводили в Старом Осколе и Губкине. Отработаем на основе Белгорода, как это лучше, и развернём ярмарки в других муниципалитетах.Вячеслав Гладков