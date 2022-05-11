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Опыт ярмарки «Южная» в Белгороде будут тиражировать на другие районы области

11 мая 07:30
Фото: Бел.Ру
Об этом рассказала замгубернатора области Юлия Щедрина во время оперсовещания 11 мая.

В Белгороде, Старом Осколе и Губкине в минувшие выходные организовали точки продажи продуктов местных производителей. В Белгороде торговые точки с продуктами местных производителей продавали на ярмарке «Южная».

В прошлую субботу, 7 мая, сосредоточили всю продукцию, которую ранее представляли на улице Королёва, на ярмарке «Южная». Результат значительно лучше. Больше 15 тонн реализовали. Люди понимали, видели, знали и приобретали продукты по ярмарочной цене. Также проводили в Старом Осколе и Губкине. Отработаем на основе Белгорода, как это лучше, и развернём ярмарки в других муниципалитетах.Вячеслав Гладков

Напомним, 7 мая на ярмарке в Белгороде продали 15 тонн продуктов. За день удалось реализовать 2,4 тонны мяса, 11,4 тыс. куриных яиц, 500 литров растительного масла, 10,3 тонны овощей и фруктов. В ярмарке приняли участие больше 5 тыс. человек.

На ярмарке в Белгороде купили почти 15 тонн продукции
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