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Posted 13 апреля 2022, 16:33

Published 13 апреля 2022, 16:33

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Ярмарки в Белгородской области отменяют из-за «жёлтого» уровня опасности

13 апреля 2022, 16:33
Сюжет
Губернатор
О том, что еженедельные ярмарки не состоятся, рассказал Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира 13 апреля. Но купить продукты можно будет на стационарных ярмарках.

С 19 марта каждую неделю в Белгородской области проводят продовольственные ярмарки. Спрос, судя по показателям проданного, есть. Однако 11 апреля власти Белгородской области объявили «жёлтый» уровень опасности. В связи с этим во время прямого эфира 13 апреля белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, скажется ли это на ярмарках.

Губернатор Белгородской области заявил, что из-за высокого уровня террористической опасности еженедельные ярмарки отменяются, но продукты всё также можно будет купить.

У всех, у кого есть желание и необходимость купить товары, вы сможете это сделать на стационарных ярмарках, которые расположены в наших районах, городах, округах и сёлах. Все продукты мы просто с улицы уберём на торговые площадки стационарные. Вячеслав Гладков

#Новости#Общество#Губернатор#Ярмарка#Эксклюзив#Опасность#Вячеслав Гладков#Гладков#Террористическая опасность
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