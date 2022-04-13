Ярмарки в Белгородской области отменяют из-за «жёлтого» уровня опасности

У всех, у кого есть желание и необходимость купить товары, вы сможете это сделать на стационарных ярмарках, которые расположены в наших районах, городах, округах и сёлах. Все продукты мы просто с улицы уберём на торговые площадки стационарные. Вячеслав Гладков