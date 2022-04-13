Ярмарки в Белгородской области отменяют из-за «жёлтого» уровня опасности

Posted 13 апреля 2022, 16:33
Published 13 апреля 2022, 16:33
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
С 19 марта каждую неделю в Белгородской области проводят продовольственные ярмарки. Спрос, судя по показателям проданного, есть. Однако 11 апреля власти Белгородской области объявили «жёлтый» уровень опасности. В связи с этим во время прямого эфира 13 апреля белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, скажется ли это на ярмарках.
Губернатор Белгородской области заявил, что из-за высокого уровня террористической опасности еженедельные ярмарки отменяются, но продукты всё также можно будет купить.
У всех, у кого есть желание и необходимость купить товары, вы сможете это сделать на стационарных ярмарках, которые расположены в наших районах, городах, округах и сёлах. Все продукты мы просто с улицы уберём на торговые площадки стационарные. Вячеслав Гладков