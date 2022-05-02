Жителей хутора рядом с горевшим военным объектом под Белгородом вернут домой

Posted 2 мая 2022, 07:31
Published 2 мая 2022, 07:31
Modified 1 декабря, 07:54
Updated 1 декабря, 07:54
Утром 2 мая Вячеслав Гладков отправился в поездку в Яковлевский городской округ, чтобы оценить последствия пожара 1 мая. Белгородцы, которых в целях безопасности вывезли из пострадавшего хутора после пожара на военном объекте, смогут вернуться обратно.
Как написал губернатор, некоторые отправились к родственникам, четыре человека остались в пункте временного размещения. Утром 2 мая им разрешили вернуться в свои дома. Ранее сообщалось, что повреждения получили семь домов. Сегодня будут организованы работы по восстановлению жилых построек за счёт бюджета.
1 мая на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа загорелся объект Минобороны РФ. Пожар локализовали в районе 19:30. После этого специалисты занялись ликвидацией последствий происшествия.
В результате инцидента пострадал один человек. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. У него рваная рана плеча, ещё две недели он будет под наблюдением медиков. Гладков также встретился с пострадавшим мирным жителем.