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Posted 2 мая 2022, 07:31

Published 2 мая 2022, 07:31

Modified 1 декабря, 07:54

Updated 1 декабря, 07:54

Жителей хутора рядом с горевшим военным объектом под Белгородом вернут домой

2 мая 2022, 07:31
Сюжет
Губернатор
В целях безопасности жители уехали к родственникам и в пункт временного размещения. Уже сегодня они смогут вернуться. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале.

Утром 2 мая Вячеслав Гладков отправился в поездку в Яковлевский городской округ, чтобы оценить последствия пожара 1 мая. Белгородцы, которых в целях безопасности вывезли из пострадавшего хутора после пожара на военном объекте, смогут вернуться обратно.

Как написал губернатор, некоторые отправились к родственникам, четыре человека остались в пункте временного размещения. Утром 2 мая им разрешили вернуться в свои дома. Ранее сообщалось, что повреждения получили семь домов. Сегодня будут организованы работы по восстановлению жилых построек за счёт бюджета.

1 мая на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа загорелся объект Минобороны РФ. Пожар локализовали в районе 19:30. После этого специалисты занялись ликвидацией последствий происшествия.

В результате инцидента пострадал один человек. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. У него рваная рана плеча, ещё две недели он будет под наблюдением медиков. Гладков также встретился с пострадавшим мирным жителем.

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#Новости#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков
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