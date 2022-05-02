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Posted 2 мая 2022, 06:44

Published 2 мая 2022, 06:44

Modified 1 декабря, 07:54

Updated 1 декабря, 07:54

Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на объекте Минобороны

2 мая 2022, 06:44
Сюжет
Губернатор
Мирный житель получил лёгкое ранение – у него рваная рана на плече. Его жизни ничего не угрожает. Губернатор встретился с ним в больнице, рассказал глава Белгородской области в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков встретился с белгородцем, который пострадал из-за пожара 1 мая. У мирного жителя рваная рана плеча, состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Пострадавший получает необходимую помощь от медиков, ещё две недели он будет под присмотром врачей.

1 мая на границе Яковлевского городского округа, Борисовского и Белгородского районов начался пожар на военном объекте. На месте работали оперативные службы. В результате происшествия пострадал один человек.

Напомним, из-за произошедшего на хуторе неподалёку повреждения получили семь жилых домов. Как ранее сообщал глава региона, степень разрушения была разной. Гладков также говорил, что к их восстановлению приступят уже в ближайшее время.

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#Новости#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Яковлевский городской округ
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