Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на объекте Минобороны

Posted 2 мая 2022, 06:44
Published 2 мая 2022, 06:44
Modified 1 декабря, 07:54
Updated 1 декабря, 07:54
Вячеслав Гладков встретился с белгородцем, который пострадал из-за пожара 1 мая. У мирного жителя рваная рана плеча, состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Пострадавший получает необходимую помощь от медиков, ещё две недели он будет под присмотром врачей.
Напомним, из-за произошедшего на хуторе неподалёку повреждения получили семь жилых домов. Как ранее сообщал глава региона, степень разрушения была разной. Гладков также говорил, что к их восстановлению приступят уже в ближайшее время.