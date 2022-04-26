Захарова прокомментировала сообщения Минобороны Великобритании об ударах по РФ

Захарова высказалась о сообщениях замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о легитимности ударов в глубине России со стороны Украины. Речь была о нарушении логистики поставок.
Представитель российского МИД отметила, что «глубина полёта» мысли руководства Минобороны Британии уступает лишь интеллекту руководства МИД этой страны. Ранее Хиппи заявлял, что удары по РФ для нарушения военных поставок абсолютно легитимны.
Мария Захарова задаётся вопросом, правильно ли, если Россия «для нарушения логистики поставок» ударит по военным целям на территории стран НАТО, которые поставляют оружие на Украину. Она отметила, что это напрямую приводит к кровопролитию на украинской территории.
Тем временем со стороны Украины в Белгородской области обстреливают населённые пункты. «Бел.Ру» составило карту обстрелов и инцидентов, которые происходили в регионе с начала спецоперации.