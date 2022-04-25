Фонд «Поколение» выделил 2 млн рублей на поддержку ветеранов Белгородской области

В Губкине отметили 35-летие городского Совета ветеранов. На праздник, состоявшийся во Дворце детского творчества, пригласили активистов и друзей организации, а также представителей местной администрации, областного Совета ветеранов, Лебединского ГОКа и фонда «Поколение» Андрея Скоча.
«История Совета ветеранов — это и история города. Его члены — люди с активной жизненной позицией — являются примером для многих поколений», — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
Среди значимых инициатив губкинской организации — издательская деятельность.
«В 2020 году мы выпустили книгу „В памяти поколений“, в которой собрали воспоминания губкинских школьников о прадедушках и прабабушках, ветеранах Великой Отечественной войны. Вторая — „Безотцовщина“ — издана буквально месяц назад. В ней уже мы сами, дети войны, вспоминаем то время», — рассказал член Совета ветеранов, писатель Евгений Прасолов.
Главным подарком для всех ветеранов региона стал сертификат на 2 млн рублей от фонда «Поколение» Андрея Скоча. Деньги пойдут на организацию мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы.
Средства разойдутся по 26 нашим ветеранским организациям, чтобы члены советов на местах могли зайти в каждый дом, где живёт ветеран, и поздравить его с 9 Мая.Наталья Звягинцева, председатель региональной общественной организации ветеранов
На протяжении 20 лет Совет ветеранов Белгородской области и фонд «Поколение» работают рука об руку.
«Эта деятельность носит системный характер. Её основа — сохранение исторической памяти. За время нашего сотрудничества на территории области восстановили 260 мемориальных комплексов и памятников воинской славы. И реставрация продолжится. Фонд также оказывает адресную помощь: только за прошлый год через совет нашу помощь получили около пяти тысяч человек. Кроме того, для ветеранов всегда открыты двери медцентров «Поколение», — подчеркнул Алексей Мирошник.