Фонд «Поколение» выделил 2 млн рублей на поддержку ветеранов Белгородской области

«Эта деятельность носит системный характер. Её основа — сохранение исторической памяти. За время нашего сотрудничества на территории области восстановили 260 мемориальных комплексов и памятников воинской славы. И реставрация продолжится. Фонд также оказывает адресную помощь: только за прошлый год через совет нашу помощь получили около пяти тысяч человек. Кроме того, для ветеранов всегда открыты двери медцентров «Поколение», — подчеркнул Алексей Мирошник.