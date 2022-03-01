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Фонд «Поколение» передал оборудование для тира спортшколы олимпийского резерва

1 марта 13:46
Фото: Фонд «Поколение»
С его помощью ребята повысят квалификацию и подготовятся к важным соревнованиям.

Пулевая стрельба — один из сложнейших технических видов спорта, входящий в программу летних Олимпийских игр. Для достижения в нём высоких результатов необходимо высококлассное спортивное оборудование.

14-летняя Мария Белик тренируется в тире губкинской спортшколы олимпийского резерва около пяти лет. Заниматься этим видом спорта мечтала с детства. С получением паспорта стала выезжать на крупные соревнования. Уверена, в этом виде спорта её ждёт успех.

У меня много грамот, есть медали. Пытаюсь заработать звание мастера спорта. С каждой тренировкой у меня получается всё лучше и лучше.Мария Белик, воспитанница губкинской спортшколы олимпийского резерва

Для отличных показателей в любом виде спорта нужны хороший тренер, упорство, труд и качественное оборудование. Благотворительный Фонд «Поколение» в очередной раз помогает тиру приобрести спортивное стрелковое оборудование.

Файнберг называется. Это немецкая винтовка, создана для профессиональной стрельбы. Она тяжелее и здесь более обзорный список настроек: точность, кучность более увеличены. Отличная винтовка, на мой взгляд.Александр Гаркушов, воспитанник губкинской спортшколы олимпийского резерва

В феврале благотворительный Фонд «Поколение» Андрея Скоча отметил 26-летие со дня основания. Все эти годы Фонд работает на благо жителей Белгородчины: оказывает адресную помощь нуждающимся и развивает общественные пространства на территории всей области. «Поколение» вступает в свою вторую четверть века с новыми грандиозными планами.

Сегодня стартует продолжение проекта, который уже с 2017 года мы реализуем — это строительство детских спортивных и комбинированных площадок. За это время было построено 65 объектов.Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча

В этом сезоне планируется возвести как минимум по два объекта в 12 муниципалитетах региона. В Губкинском городском округе построят четыре спортивных площадки. Строительство начнётся в ближайшее время, чтобы жители округа могли отдыхать на площадках уже летом.

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