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Гладков поздравил белгородцев с праздником Пасхи

24 апреля 06:34
Фото: Бел.Ру
Губернатор обратился к жителям Белгородской области.
Сюжет
Пасха

Вячеслав Гладков в утреннем обращении поздравил жителей региона с праздником Святой Пасхи.

В Светлую седмицу особенно важно поделиться радостью со всеми, кто нуждается в особом внимании и заботе. Улыбнуться детям, навестить близких, протянуть руку помощи нуждающимся, сказать доброе слово пожилым и одиноким людям. И, конечно, важно сохранить тепло благодатного огня в душе каждого из нас. Христос Воскресе! Вячеслав Гладков

Напомним, в Белгороде 24 апреля до кладбища Ячнево и до Юго-западного кладбища ходят два автобуса — № 10 и № 223у, проезд в которых в этот день бесплатный.

Также работают регулярные маршруты № 43 до Ячнево и № 229 до Юго-западного кладбища.

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