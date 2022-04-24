Гладков поздравил белгородцев с праздником Пасхи

Вячеслав Гладков в утреннем обращении поздравил жителей региона с праздником Святой Пасхи.
В Светлую седмицу особенно важно поделиться радостью со всеми, кто нуждается в особом внимании и заботе. Улыбнуться детям, навестить близких, протянуть руку помощи нуждающимся, сказать доброе слово пожилым и одиноким людям. И, конечно, важно сохранить тепло благодатного огня в душе каждого из нас. Христос Воскресе! Вячеслав Гладков
Напомним, в Белгороде 24 апреля до кладбища Ячнево и до Юго-западного кладбища ходят два автобуса — № 10 и № 223у, проезд в которых в этот день бесплатный.
Также работают регулярные маршруты № 43 до Ячнево и № 229 до Юго-западного кладбища.