Гладков поздравил белгородцев с праздником Пасхи

В Светлую седмицу особенно важно поделиться радостью со всеми, кто нуждается в особом внимании и заботе. Улыбнуться детям, навестить близких, протянуть руку помощи нуждающимся, сказать доброе слово пожилым и одиноким людям. И, конечно, важно сохранить тепло благодатного огня в душе каждого из нас. Христос Воскресе! Вячеслав Гладков