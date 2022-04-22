На Пасху и на Красную горку в Белгороде перекроют дороги у кладбищ

24 апреля с шести часов утра на улице Портовой в Белгороде от дома № 1 до дома № 47 введут одностороннее движение до окончания пасхальных мероприятий.
В это же время будет запрещено движение по улице Менделеева, малому проспекту Б. Хмельницкого на участке от улицы Железнякова до улицы Урожайной, по переулку Урожайному, улице Челюскинцев от дома № 99 до дома № 77.
Такие же ограничения будут действовать и в следующее после Пасхи воскресенье. Объезжать участки предлагают по маршруту улица Железнякова — проспект Б. Хмельницкого — улица Урожайная.