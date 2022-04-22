В белгородском МЧС ответили на фейки о повышении уровня террористической опасности

После начала спецоперации на Украине в информационном пространстве Белгородской области начали появляться сомнительные сообщения о работе МЧС. Например, не так давно активно форсировалась новость о повышении уровня террористической опасности в регионе. Людям звонили якобы сотрудники ведомства, которые просили запасаться продуктами и не выходить из дома.