В белгородском МЧС ответили на фейки о повышении уровня террористической опасности

После начала спецоперации на Украине в информационном пространстве Белгородской области начали появляться сомнительные сообщения о работе МЧС. Например, не так давно активно форсировалась новость о повышении уровня террористической опасности в регионе. Людям звонили якобы сотрудники ведомства, которые просили запасаться продуктами и не выходить из дома.
Пишут, что МЧС вводит «зелёный», «красный», «жёлтый» уровень опасности. МЧС ничего не вводит. Мы даже не вводим режим ЧС. Мы только рекомендуем органам власти принимать подобные меры. Сергей Потапов, начальник ГУ МЧС России по Белгородской области
При этом повышение уровня террористической опасности никак не относится к деятельности МЧС, заявил Потапов. Главный спасатель призвал белгородцев читать новости только в официальных источниках, а всё, что появляется за их пределами, — «пропускать мимо ушей».
Сам «жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области ввели 11 апреля. Граждан попросили не посещать места массового скопления людей, носить с собой документы и быть бдительными.