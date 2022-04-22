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С начала спецоперации на Украине в Белгородской области повреждения получили 182 дома

22 апреля 09:41
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В регионе продолжают восстанавливать дома, в Белгороде работы уже завершили, сообщили в областном правительстве.

На 22 апреля в Белгородской области зафиксировали 182 домовладения, которые получили повреждения от обстрелов со стороны Украины.

В список вошли как сами дома, так и хозяйственные постройки, ворота, заборы. Часть объектов придётся снести и построить заново, в других нужно заменить разбитые окна.

Советник губернатора Белгородской области Валентин Демидов сообщил, что поставлена задача максимально быстро провести работы по восстановлению. Для этого создали бригады и выделили деньги. Работы идут по графику.

Наиболее пострадал от обстрелов Грайворонский городской округ. В селе Головчино обнаружили 82 пострадавших домовладения. В Белгородском районе повреждено 77 объектов, в том числе 46 домов в селе Журавлёвка и 31 дом в посёлке Майский.

В Белгороде пострадали 16 домов, их ремонт уже завершили. В Майском в планах завершить работы к концу мая. Всего восстановили уже 40 домовладений.

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