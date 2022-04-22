Как правильно похоронить ковидного умершего?

Ведь уже больше 2-х лет как планету охватила пандемия, которая значительно увеличила количество умирающих. Вирус не увидишь невооруженным взглядом, поэтому заразиться очень просто. И это касается даже похорон, когда вместе собирается большое количество людей. Поэтому нужно знать, как правильно организовать траурное мероприятие, особенно когда хоронить приходится ковидного покойника.
Ковидные ограничения
Уже с самого начала появления пандемии коронавируса люди в разных населенных пунктах столкнулись с определенными ограничениями. Это непременно коснулось как организации, так и проведения похорон. И такие рекомендации и советы даются для того, чтобы уменьшить количество зараженных и остановить распространение вируса.
Подробнее о правилах похорон во время коронавируса: https://utrata.ru/stati/pravila-provedeniya-pokhoron-vo-vremya-koronavirusa/
Есть свои рекомендации как носильщикам гроба, так и копачам, подготавливающим яму, а потом формирующим могилу. По крайней мере им придется работать в защитных перчатках, потому что нужно притрагиваться ко гробу.
Гроб для покойника
Особого внимания заслуживает гроб, предназначенный для покойника. Вначале считалось, что он должен быть цинковым, чтобы вирус не мог распространяться от покойника. Но затем пришли к выводу, что он может быть обычным, выполненным из древесины.
Только крышку нельзя снимать в таких случаях:
Также похороны ковидных умерших можно проводить и при помощи кремации. Здесь нет никаких ограничений. Но чтобы удобнее было проводить прощание с умершим, желательно покупать гроб, в крышке которого имеется стеклянное окошко. Так по крайней мере удастся видеть покойника. Открывать крышку и притрагиваться к телу не рекомендуется.
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