Гладков ответил на вопрос о якобы попытке прорыва танков ВСУ в Белгородскую область

Posted 22 апреля 2022, 16:36
Published 22 апреля 2022, 16:36
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о том, что якобы украинские танки пытались прорваться на территорию Белгородской области через Гоптовку.
"Обман, никакие танки к нам не прорывались, очередной фейк с украинской стороны", - ответил губернатор.
Ранее о том, что это фейк, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев. В сёлах Журавлёвка и Нехотеевка всё спокойно.
Утром 22 апреля шёл бой на территории Украины, он был далеко от границы, белгородцам ничего не угрожало.