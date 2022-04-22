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Posted 22 апреля 2022, 16:36

Published 22 апреля 2022, 16:36

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

Гладков ответил на вопрос о якобы попытке прорыва танков ВСУ в Белгородскую область

22 апреля 2022, 16:36
Сюжет
Губернатор
В традиционной рубрике "10 вопросов губернатору" главу региона попросили прокомментировать информацию, которая появилась в телеграм-каналах 22 апреля.

Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о том, что якобы украинские танки пытались прорваться на территорию Белгородской области через Гоптовку.

"Обман, никакие танки к нам не прорывались, очередной фейк с украинской стороны", - ответил губернатор.

Ранее о том, что это фейк, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев. В сёлах Журавлёвка и Нехотеевка всё спокойно.

Утром 22 апреля шёл бой на территории Украины, он был далеко от границы, белгородцам ничего не угрожало.

#Новости#Общество#Губернатор#Эксклюзив#Танк#Вячеслав Гладков#Фейк
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