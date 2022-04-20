Под Белгородом главный энергетик предприятия попался на мошенничестве

В Бирюче 21-летний главный энергетик коммерческой организации мошенническим путём приобрёл технику на сумму более 50 тыс. рублей. Он действовал якобы от имени организации. Товарами он распорядился по своему усмотрению.
Следствие собрало достаточно улик против молодого человека, поэтому его признали виновным. Умысел похитить товары у него появился в октябре 2021 года. Он обманул сотрудников магазина и сказал, что действует от имени предприятия.
Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей. Срока за своё преступление парень избежал — его оштрафовали на 70 тыс. рублей.