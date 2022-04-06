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Прокуратура требует осудить бывшего чиновника мэрии Белгорода за мошенничество

6 апреля 10:12
Фото: «Бел.Ру»
Осудили его по статье за злоупотребление должностными полномочиями. Экс-чиновника в итоге приговорили к штрафу и лишили его права занимать определённые должности в органах власти на 2,5 года. Однако прокуратура считает, что дело стоило рассматривать по статьям за взятку и мошенничество.

Бывший замначальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии Белгорода систематически получал взятки. С конца июня по октябрь 2019 года экс-чиновнику передали более 180 тыс. рублей.

Деньги он получал от индивидуальных предпринимателей. Взамен чиновник разрешал устанавливать нестационарные торговые объекты и оказывал бизнесменам покровительство, сообщают в прокуратуре.

Уголовное дело против бывшего сотрудника мэрии завели по статье за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Свердловский районный суд признал его виновным. Экс-чиновнику придётся заплатить 80 тыс. рублей штрафа. К тому же, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в органах власти на 2,5 года. Приговор в силу не вступил.

Однако гособвинитель с таким решением не согласился. Как заявили в прокуратуре, в действиях бывшего чиновника содержатся составы преступлений по статьям за крупную взятку (ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Именно эти статьи вменялись подсудимому органами следствия.

В прокуратуре добавили, что суд необоснованно переквалифицировал действия чиновника на злоупотребление должностными полномочиями и что гособвинитель обжалует приговор.

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