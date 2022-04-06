Прокуратура требует осудить бывшего чиновника мэрии Белгорода за мошенничество

Осудили его по статье за злоупотребление должностными полномочиями. Экс-чиновника в итоге приговорили к штрафу и лишили его права занимать определённые должности в органах власти на 2,5 года. Однако прокуратура считает, что дело стоило рассматривать по статьям за взятку и мошенничество.

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