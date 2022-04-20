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К 9 Мая в Белгородской области раздадут 15 тыс. георгиевских ленточек

20 апреля 08:13
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Всероссийская акция начнётся 27 апреля. В ней задействуют более 250 волонтёров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

До 15 тыс. георгиевских лент планируют раздать в Белгородской области ко Дню Победы. Всероссийская акция стартует 27 апреля. В регионе задействуют свыше 250 волонтёров. Они расскажут, как правильно носить ленты.

В 2022 году вся Россия празднует 77-летнюю годовщину Победы. Традиционно в преддверии праздника в стране и за рубежом проводят акцию «Георгиевская ленточка». Раздавать ленты будут до 9 Мая.

Напомним, в Северном установят стелу и обелиск ко Дню Победы. Праздничное оборудование возьмут в аренду. На эти цели выделят до 300 тыс. рублей.

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