Из-за спецоперации в Белгородской области не будут работать пляжи рядом с границей

Итоги достаточно грустные. Были сделаны выводы, в том числе и в отношении определённых должностных лиц нашего управления. Мы доводили информацию о том, что это произошло в необорудованных местах массового отдыха. В одном случае это вообще был какой-то отстойник, где несколько подростков решили понырять и для одного это закончилось трагически. Сергей Потапов