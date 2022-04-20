Из-за спецоперации в Белгородской области не будут работать пляжи рядом с границей

На пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов сообщил, что в этом году в регионе будут работать 123 пляжа. В 2021-м их было 69. Оборудованных мест для массового отдыха, вероятно, могло быть и больше, однако на это повлияла спецоперация.
Сейчас мы ведём усиленную работу по организации пляжей. Но с учётом складывающейся обстановки в приграничных районах некоторые водоёмы не будут использоваться. Перечень населённых пунктов будет доведён позднее. Сергей Потапов
Потапов отметил, что в Белгородской области активно увеличивают число пляжей. При этом, даже несмотря на усиление работы пляжей, в регионе продолжают тонуть дети. Так, в 2021 году погибли пять несовершеннолетних.
Итоги достаточно грустные. Были сделаны выводы, в том числе и в отношении определённых должностных лиц нашего управления. Мы доводили информацию о том, что это произошло в необорудованных местах массового отдыха. В одном случае это вообще был какой-то отстойник, где несколько подростков решили понырять и для одного это закончилось трагически. Сергей Потапов
Силовик обозначил пункты, при которых отдых на воде будет считаться безопасным:
Ещё в феврале этого года в белгородском правительстве заявляли, что в области будет работать 134 пляжа, из которых почти половина — новые. На их оборудование было выделено 127 млн рублей. Из них только Губкинскому городскому округу полагалось почти 43 млн рублей.