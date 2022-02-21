В 2022 году в Белгородской области откроют в два раза больше пляжей

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Всего в текущем году в Белгородской области заработают 134 пляжа. Из них почти половина — новые. О подготовке к купальному сезону в регионе губернатору Вячеславу Гладкову доложил его референт Олег Мантулин.

По данным Мантулина, в Белгородской области оборудуют 65 новых пляжей для купального сезона в 2022 году. Всего мест для отдыха белгородцев будет 134. Для оборудования всех пляжей из местных бюджетов выделили 127 млн рублей. Большой объём работ по оборудованию пляжных территории планирует провести Губкинский горокруг (на 43 млн рублей) и Белгород (на 17 млн рублей). Предварительно региональные власти направили методические рекомендации для муниципальных образований с типовыми требованиями по оборудованию пляжей. Места отдыха должны быть готовы до 1 апреля. К этому времени в муниципалитетах должны заключить договоры водопользования, исследовать воду и песок, обучить спасателей, обозначить границы плавания в местах купания, оборудовать и обозначить границы мест для купания детей и не умеющих плавать, укомплектовать спасательные посты и оборудовать рекреации водных объектов раздевалками и беседками. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в 2022 году во время купального сезона никто не должен умереть. В прошлом году у нас огромное количество людей, к большому сожалению, погибли, в том числе и в неорганизованных местах. Пляжей мало в регионе, люди выходят на неорганизованные места, гибнут, возможности помочь нет.Вячеслав Гладков