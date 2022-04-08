Услуги связи МТС теперь можно оплатить через Систему быстрых платежей

Новый сервис реализован на базе СБП и предоставляет абонентам МТС возможность быстро и просто пополнить счёт мобильного телефона МТС по персонализированной ссылке в СМС с банковского счёта, открытого в любом банке РФ в два клика. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии. Подобный сценарий пополнения счёта через СБП реализован МТС первым среди операторов связи в России.
Сервис максимально прост для использования:
«Мы заботимся об удобстве оплаты услуг нашими клиентами и максимально быстро внедряем инновационные сервисы. Персонализированное информирование от МТС с возможностью максимально простого клиентского пути для оплаты счета позволяет абонентам всегда оставаться на связи», − прокомментировал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.
Мы последовательно расширяем пул сервисов, доступных для абонентов МТС в дистанционном режиме. Мы живем в век больших скоростей и давно привыкли решать свои повседневные финансовые вопросы быстро. Убежден, что возможность моментального пополнения счетов через СБП по достоинству оценят наши клиенты. Владимир Стасевич, вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка