Услуги связи МТС теперь можно оплатить через Систему быстрых платежей

Новый сервис реализован на базе СБП и предоставляет абонентам МТС возможность быстро и просто пополнить счёт мобильного телефона МТС по персонализированной ссылке в СМС с банковского счёта, открытого в любом банке РФ в два клика. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии. Подобный сценарий пополнения счёта через СБП реализован МТС первым среди операторов связи в России.