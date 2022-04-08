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Услуги связи МТС теперь можно оплатить через Систему быстрых платежей

8 апреля 06:32
Фото: Бел.Ру
МТС объявила о запуске сервиса по оплате услуг связи при помощи СМС-ссылки через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь абоненты МТС, пользуясь сервисом, могут моментально пополнить счёт телефона в пару кликов без комиссии.

Новый сервис реализован на базе СБП и предоставляет абонентам МТС возможность быстро и просто пополнить счёт мобильного телефона МТС по персонализированной ссылке в СМС с банковского счёта, открытого в любом банке РФ в два клика. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии. Подобный сценарий пополнения счёта через СБП реализован МТС первым среди операторов связи в России.

Сервис максимально прост для использования:

  1. Абонент МТС получает СМС с информацией о необходимости пополнения счёта с персонализированной платежной ссылкой на СБП;
  2. При переходе по ссылке открывается мобильное приложение российского банка, установленное на устройстве клиента, с предзаполненными данными для совершения платежа;
  3. Клиент указывает необходимую сумму и подтверждает платёж. Поступление средств на счёт абонента МТС осуществляется мгновенно и без комиссии.

«Мы заботимся об удобстве оплаты услуг нашими клиентами и максимально быстро внедряем инновационные сервисы. Персонализированное информирование от МТС с возможностью максимально простого клиентского пути для оплаты счета позволяет абонентам всегда оставаться на связи», − прокомментировал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.

Мы последовательно расширяем пул сервисов, доступных для абонентов МТС в дистанционном режиме. Мы живем в век больших скоростей и давно привыкли решать свои повседневные финансовые вопросы быстро. Убежден, что возможность моментального пополнения счетов через СБП по достоинству оценят наши клиенты. Владимир Стасевич, вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка

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