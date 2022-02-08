МТС запустила продажу iPhone по подписке

Оставить заявку на оформление программы МТС Upgrade можно в любом магазине МТС, а также на сайте forward-leasing.ru. В последнем случае процесс оформления происходит полностью онлайн и занимает несколько минут. После того, как заявка будет одобрена, можно выбрать на карте любой магазин МТС и прийти в него за новым iPhone — сотрудники выдадут смартфон за пару минут, все необходимые документы оформляются в электронном виде. Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, достигший 18 лет и имеющий гражданство РФ. Платежи за смартфон можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте forward-leasing.ru или в мобильном приложении Forward.