Новости спецоперации на Украине: ракета в Краматорске и спутник Maxar в Буче

К 11:15, через полчаса после удара, появились фото и видео ракеты — и это была «Точка-У», устаревшая ракета, которая не используется Минобороны РФ на Украине. Ракета прилетела с юго-западного направления, с территории, которую контролируют ВСУ. На ракете видна надпись «За детей», её использовали ВСУ в ходе АТО в ДНР и ЛНР.