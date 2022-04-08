Новости спецоперации на Украине: ракета в Краматорске и спутник Maxar в Буче

Posted 8 апреля 2022,, 19:15
Published 8 апреля 2022,, 19:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В пятницу утром ракета «Точка-У» вооружённых сил Украины взорвалась возле железнодорожного вокзала в Краматорске. Украинская сторона сперва заявила, что удар нанесли ВС РФ из комплекса «Искандер», но чуть позже президент Владимир Зеленский написал, что ракета пущена из комплекса «Точка-У», который Россией не используется.
8 апреля шесть рейсов должны были вывезти жителей из города. Глава управления «Укрзализныця» Александр Камышин сообщил, что в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска погибло более 30 человек, ещё более ста получили ранения.
Про удар «Искандером» позже написали глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
К 11:15, через полчаса после удара, появились фото и видео ракеты — и это была «Точка-У», устаревшая ракета, которая не используется Минобороны РФ на Украине. Ракета прилетела с юго-западного направления, с территории, которую контролируют ВСУ. На ракете видна надпись «За детей», её использовали ВСУ в ходе АТО в ДНР и ЛНР.
В полдень Зеленский написал, что «Точкой-У» по вокзалу Краматорска ударили российские военные. Министерство обороны заявило, что ВС РФ не применяют «Точки-У» в спецоперации на Украине, а на 8 апреля никаких огневых задач в Краматорске не планировалось.
После этого украинские телеграм-каналы дали информацию, что во время учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» были запуски ракет «Точка-У» российскими военными. Об этом был сюжет на телеканале «Звезда», но в нём говорится, что комплекс «Точка-У» использует Белоруссия.
Потом появилось видео, где на железнодорожных платформах стоят комплексы «Точка-У» с нанесённой на них латинской буквой V. Но российские телеграм-каналы эту информацию опровергли, так как знаки Z и V применялись уже в ходе учений «Союзная решимость», а границу с Белоруссии и Украины установки не переходили.
Через два часа МО РФ выпустило обращение, где снова сообщило, что в учениях использовались не российские комплексы «Точка-У». По мнению ведомства, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанёс ракетный дивизион украинских войск из района Доброполья в 45 километрах юго-западнее города. Целью атаки был срыв массового выезда жителей из города, чтобы «использовать их в качестве живого щита».
На вечернем брифинге в Минобороны России дополнили, что дальность полёта «Точка-У» составляет 120 километров. Анализ остатков ракеты и их положения подтверждают, что её запуск произвели с юго-западного направления, где по данным разведки находится один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ.
Перед началом спецоперации в распоряжении украинских войск было 20 комплексов «Точка-У» по две пусковых установки. На 8 апреля восемь из них уничтожено, как и 90% ракет, но, по данным МО, угроза обстрела ракетами остаётся высокой.
Эксперты продолжают расследовать события в Буче Киевской области, где были убиты мирные жители. Авторы телеграм-канала сообщают, что компания MAXAR занижает качество снимков из Бучи и отказывается продавать их российским и белорусским клиентам.
Снимки с телами гражданских людей были опубликованы 4 апреля в New York Times. Издание утверждает, что съёмка проходила 19 марта. Однако в разборе видеозаписи «Война с фейками. Аналитика» утверждает, что видео со спутника сняты в Буче, но не 19-го, а 31 марта, после отхода российских войск.
Для подтверждения у MAXAR купили спутниковые снимки от 28 февраля, а также 11, 14, 14, 21 и 31 марта. На всех снимках, кроме 28 февраля, есть трупы в одинаковом положении. По данным МО РФ, российские войска вошли в Бучу 5 марта. До этого периода трупов на улице нет.
Все купленные фото «весят» 50 мб, из-за чего нельзя рассмотреть тела на них. Но снимок от 28 февраля, где нет трупов, имеет размер в 117 мб.
По мнению авторов телеграм-канала, все мартовские снимки заменили, а их качество занизили, чтобы невозможно было понять, что они дублируют друг друга.
Так, если предположить, что тела находились на улице с 11 марта, то непонятно, где на телах признаки разложения и загрязнения, хотя за это время в Буче шли дожди и температура поднималась до +16 градусов.
Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Игорь Макаров отметил, что на вторые-третьи сутки на коже умершего человека появляется «трупная зелень» и за сутки покрывают кожу трупа полностью. Дальше за неделю-две, труп может почернеть, потом появляется «гнилостная венозная сеть», а к концу второй недели из-за «гнилостных газов» трупы увеличиваются в объёмах.
Эксперт считает, что люди на фото умерли за несколько часов, может быть, за сутки до съёмки. То есть, тела не могли лежать на улицах Бучи с 11 марта.
Контрагентам из России и Белоруссии покупать снимки запретили и у ряда партнёров MAXAR, а если их купить и можно, то в низком качестве.