Снимать квартиры в Белгороде стало дороже

В Белгороде стало дороже снимать жильё. По результатам первого квартала аренда «однушки» прибавила 3,1%. Снимать такую квартиру в городе можно в среднем за 14 068 рублей.
Повысилась арендная ставка и для двух- (+3,5%) и трёхкомнатных (+4,3%) квартир. Жить в них можно в среднем за 18 149 рублей и 22 544 рубля соответственно, сообщает «Мир квартир».
В сравнении с показателями по РФ, в Белгороде не самая высокая стоимость аренды. В среднем по стране снять однокомнатную квартиру в первом квартале года можно было за 15 853 рубля (+2,8%), двухкомнатную — за 21 282 рубля (+2,1%), трёхкомнатную — за 28 506 рублей (+2,3%).
Если сравнивать с соседним Воронежем, то в столице Черноземья арендовать однокомнатную квартиру дешевле, чем в Белгороде. Обойдётся это в среднем в 13 270 рублей в месяц (-0,7%). А вот аренда «двушек» и «трёшек», наоборот, дороже — 18 332 рубля (+2,6%) и 24 293 рубля (-6,3%) соответственно.
Дешевле аренда в Курске. Там стоимость квартир с одной, двумя и тремя комнатами составила 10 715 рублей (+8,1%), 13 423 рубля (-3%) и 20 412 рублей (+1,3%) в месяц.
По итогам первого квартала сильнее всего съёмное жильё подорожало в Саранске (+14,4%, +12%, +13%), Пензе (+13,4%, +14,6%, +14,1%) и Владимире (+13,4%, +14,6%, +14,1%). Заметно снизилась стоимость аренды в Чебоксарах (–5,5%, –6,9%, –11,5%), Магнитогорске (–7,5%, –3,1%, –12,4%) и Краснодаре (–0,5%, –8%, –14,5%).
Как сообщалось ранее, в Белгороде подорожал и квадратный метр жилья в новостройках. По итогам первого квартала он стоил в среднем 110 728 рублей (+9,6%).