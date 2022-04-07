Снимать квартиры в Белгороде стало дороже

В сравнении с показателями по РФ, в Белгороде не самая высокая стоимость аренды. В среднем по стране снять однокомнатную квартиру в первом квартале года можно было за 15 853 рубля (+2,8%), двухкомнатную — за 21 282 рубля (+2,1%), трёхкомнатную — за 28 506 рублей (+2,3%).