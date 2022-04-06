Набережную в Белгороде достроят до Пикник-парка

Во время прямого эфира проекта «Объясняем. Белгородская область» мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о развитии прогулочных зон. По словам чиновника, нагрузка на набережную в центре Белгорода достаточно большая, потому что она стала излюбленным местом горожан.