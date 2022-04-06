Набережную в Белгороде достроят до Пикник-парка

Во время прямого эфира проекта «Объясняем. Белгородская область» мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о развитии прогулочных зон. По словам чиновника, нагрузка на набережную в центре Белгорода достаточно большая, потому что она стала излюбленным местом горожан.
Пешеходную тропу у воды планируют продлить вдоль «Конпрока», теннисных кортов, улицы Волчанской и Сосновки. Также пешеходный маршрут должны проложить и к Пикник-парку. Глава администрации вместе с губернатором Вячеславом Гладковым уже прошли пешком весь маршрут.
Реализация масштабного проекта запланирована на 2023 год. Сам мэр назвал идею амбициозной.
Ранее власти заявляли, что проектом благоустройства занимается группа специалистов. Также сейчас идёт разработка «стилистической связи» нескольких объектов города.