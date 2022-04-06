Белгородка ночью работает в такси, а днём помогает солдатам

Как рассказала Нина, в один из рабочих дней она повезла женщину с ж/д вокзала в Белгороде до Бессоновки. Позже её пассажирами стали четыре танкиста, которые пошли в увольнение в город. Военнослужащие о многом рассказали женщине, тогда она задумалась и решила начать им помогать. Для этого белгородка создала группу в Telegram. Она собирает подарки для военных и развозит их по лагерям.