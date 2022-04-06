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Белгородка ночью работает в такси, а днём помогает солдатам

6 апреля 07:10
Фото: Российская газета
Нина Ляхова из Крутого Лога по ночам работает в такси. Нет свободного времени у женщины и днём — в это время она развозит помощь для российских солдат. Историю белгородки рассказали в «Российской газете».

Белгородка Нина Ляхова ночью работает в такси, а днём на своей старенькой «Ладе Гранте» развозит необходимые вещи для солдат. Развозит вещи женщина по расположениям, некоторые находятся прямо в поле.

Как рассказала Нина, в один из рабочих дней она повезла женщину с ж/д вокзала в Белгороде до Бессоновки. Позже её пассажирами стали четыре танкиста, которые пошли в увольнение в город. Военнослужащие о многом рассказали женщине, тогда она задумалась и решила начать им помогать. Для этого белгородка создала группу в Telegram. Она собирает подарки для военных и развозит их по лагерям.

Журналист случайно познакомился с белгородкой 1 апреля в областном центре после обстрела нефтебазы. Уже на следующий день он съездил с Ниной в Журавлёвку — туда женщина везла коробки с тёплыми носками и конфетами и папку с детскими рисунками. На блокпосте машину не пропустили — после обстрела введено особое положение. Подарки женщина отвезла в местный сельмаг, куда часто приходят военные. Вещи передаст хозяйка магазина.

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