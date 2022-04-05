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Владельцам фудтраков и гастромобилей в Белгороде скинут 95% платы за размещение

5 апреля 12:16
Фото: pixabay.com
Льгота положена представителям МСП и распространяется на период с 1 мая по 31 декабря текущего года. В то же время бизнесменов освободят от платы по договорам на размещение сезонных кафе при стационарных заведениях общепита, указано в постановлении городской администрации.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в Белгороде окажут экономическую поддержку. Так, по договорам на размещение фудтраков и гастромобилей им предоставят льготу в размере 95% стоимости платы за указанный период. Актуальна льгота на период с 1 мая по 31 декабря текущего года.

Тех представителей МСП, которые оборудуют сезонное кафе при заведении общепита, освободят от платы по договорам на размещение объекта в 2022 году.

В Белгороде тем временем планируют открыть два новых летних кафе. Появятся они на улицах Попова и Дегтярёва. Ещё одно кафе перенесут на улицу Шаландина.

Ранее в горадминистрации предложили больше вариантов внешнего вида сезонных кафе. В новых типовых решениях предусмотрены, помимо мебели, вазоны с цветами и кашпо. Разрабатывались и другие варианты — с ротанговой мебелью и креслами в виде гнёзд. Внешний вид определили даже для так называемого мобильного бара.

Добавим, что предпринимателям города ранее разрешили не согласовывать внешний вид вывесок каждые пять лет.

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