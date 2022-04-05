Владельцам фудтраков и гастромобилей в Белгороде скинут 95% платы за размещение

Льгота положена представителям МСП и распространяется на период с 1 мая по 31 декабря текущего года. В то же время бизнесменов освободят от платы по договорам на размещение сезонных кафе при стационарных заведениях общепита, указано в постановлении городской администрации.

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