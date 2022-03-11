В Центре народного творчества в Белгороде появится собственное кафе

Posted 11 марта 2022, 13:26
Published 11 марта 2022, 13:26
Modified 1 декабря, 08:32
Updated 1 декабря, 08:32
В Белгороде ремонтируют Центр народного творчества. Работы начались в конце прошлого года. Сейчас строители заканчивают демонтажные работы, устанавливают алюминиевые витражи, делают кирпичные перегородки и усиливают проёмы.
На работы выделили более 540 млн рублей. На эту сумму в том числе планируется приобрести новое световое и музыкальное оборудование. Появится после ремонта в Центре народного творчества и собственное кафе.
Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход работ 11 марта. Глава региона поручил сохранить в оформлении белгородский орнамент, а также по возможности оборудовать места для хранения оборудования в подвальном помещении.
Работы планируют завершить до конца 2023 года.
Центр народного творчества в Белгороде построили в 1969 году. Рассчитано здание на 1 тыс. человек. По данным правительства, в центре занимается около 700 участников кружков и студий. Пока идёт ремонт, их распределили по другим творческим площадкам.
В минувшем году возле ЦНТ благоустроили сквер. Обошлись работы в 49 млн рублей.