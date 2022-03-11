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Posted 11 марта 2022, 13:26

Published 11 марта 2022, 13:26

Modified 1 декабря, 08:32

Updated 1 декабря, 08:32

В Центре народного творчества в Белгороде появится собственное кафе

11 марта 2022, 13:26
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Новости Белгорода
Ремонт в здании начался в декабре 2021 года, завершить работы планируют до конца 2023 года. Ход работ 11 марта проверил губернатор Вячеслав Гладков. Среди прочего он поручил сохранить белгородский орнамент в оформлении, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгороде ремонтируют Центр народного творчества. Работы начались в конце прошлого года. Сейчас строители заканчивают демонтажные работы, устанавливают алюминиевые витражи, делают кирпичные перегородки и усиливают проёмы.

На работы выделили более 540 млн рублей. На эту сумму в том числе планируется приобрести новое световое и музыкальное оборудование. Появится после ремонта в Центре народного творчества и собственное кафе.

Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход работ 11 марта. Глава региона поручил сохранить в оформлении белгородский орнамент, а также по возможности оборудовать места для хранения оборудования в подвальном помещении.

Работы планируют завершить до конца 2023 года.

Центр народного творчества в Белгороде построили в 1969 году. Рассчитано здание на 1 тыс. человек. По данным правительства, в центре занимается около 700 участников кружков и студий. Пока идёт ремонт, их распределили по другим творческим площадкам.

В минувшем году возле ЦНТ благоустроили сквер. Обошлись работы в 49 млн рублей.

#Новости#Город#Новости Белгорода#Кафе#Центр народного творчества#Белгород#Вячеслав Гладков
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