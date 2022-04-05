В Белгородской области на одного жителя производят больше тонны мяса

Posted 5 апреля 2022, 07:12
Published 5 апреля 2022, 07:12
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
В 2021 году Белгородская область стала лидером по продуктивности сельскохозяйственных земель. Каждый гектар пашни обеспечил производство продукции на сумму более 230 тыс. рублей. Это стало лучшим показателем среди российских регионов. Также область лидирует в производстве мяса.
Как отметили в областном правительстве, к 2021 году доля сельскохозяйственной отрасли в структуре регионального ВРП стала выше 17%. При учёте пищевой и перерабатывающей промышленности достигла показателя в 30%.
Лидирует Белгородская область и в производстве мяса. В 2021 году удалось произвести 1,7 млн тонн в живом весе на убой, или 1,11 тонны в среднем на одного жителя. Доля регионального производства составила более 11% от всего производства в России и 30% от Центрального федерального округа. Мелкие и средние товаропроизводители продают продукцию, как правило, на розничных рынках и ярмарках.
Напомним, несмотря на лидерство по продуктивности сельхозземель, на ярмарках белгородцы не ощущают себя в самом благополучном по уровню развития сельского хозяйства регионе. Губернатор Вячеслав Гладков был недоволен тем, что на ярмарках продавали продукцию из других областей. Он отметил, что в регионе почти нет овощей, а картофель везут из Курска.