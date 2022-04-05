В Белгородской области на одного жителя производят больше тонны мяса

Напомним, несмотря на лидерство по продуктивности сельхозземель, на ярмарках белгородцы не ощущают себя в самом благополучном по уровню развития сельского хозяйства регионе. Губернатор Вячеслав Гладков был недоволен тем, что на ярмарках продавали продукцию из других областей. Он отметил, что в регионе почти нет овощей, а картофель везут из Курска.