Вячеслав Гладков: На ярмарках в Белгородской области почти нет овощей

Posted 4 апреля 2022, 07:29
Published 4 апреля 2022, 07:29
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
По словам Вячеслава Гладкова, местные жители, находясь на ярмарках, не ощущают себя в самом благополучном по уровню развития сельского хозяйства регионе. Губернатор недоволен, что на ярмарке продают продукты, произведённые в других регионах, а также ценами на отдельные группы товаров.
Половина мёда стоит, машина с курской картошкой стоит, овощей нет совсем, мясо по 500 рублей. Дешевле немного по отдельным направлениям. Нет ощущения, что мы в высокопродуктивном сельхозрайоне. 60 машин от силы стоит, не 300, не 400, не 500. Не чувствуется, что Белгородская область — третий регион по уровню развития сельского хозяйства. С овощами за год вообще ничего не изменилось, их просто нет. Картошку везём из Курска, масло по 500 рублей — чуть подешевле, чем в магазине.Вячеслав Гладков
Изменить ситуацию с набором продуктов на ярмарках Гладков поручил до субботы, 9 апреля: «Оценка посетителей простая: спасибо, что чуть подешевле. Я считаю, что это неправильно. Не можем создать эффективный механизм снижения наценок на продукты, выращенные на нашей территории».
Напомним, о недостаточном ассортименте товаров на ярмарках Гладков высказывался неделю назад. Также он предложил снизить цены на мясо на ярмарках.