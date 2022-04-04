Вячеслав Гладков: На ярмарках в Белгородской области почти нет овощей

Половина мёда стоит, машина с курской картошкой стоит, овощей нет совсем, мясо по 500 рублей. Дешевле немного по отдельным направлениям. Нет ощущения, что мы в высокопродуктивном сельхозрайоне. 60 машин от силы стоит, не 300, не 400, не 500. Не чувствуется, что Белгородская область — третий регион по уровню развития сельского хозяйства. С овощами за год вообще ничего не изменилось, их просто нет. Картошку везём из Курска, масло по 500 рублей — чуть подешевле, чем в магазине.Вячеслав Гладков