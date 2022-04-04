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Posted 4 апреля 2022, 07:29

Published 4 апреля 2022, 07:29

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

Вячеслав Гладков: На ярмарках в Белгородской области почти нет овощей

4 апреля 2022, 07:29
Сюжет
Губернатор
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, белгородцы не чувствуют, что находятся в высокопродуктивном сельскохозяйственном регионе. Об этом губернатор сообщил во время оперсовещания правительства.

По словам Вячеслава Гладкова, местные жители, находясь на ярмарках, не ощущают себя в самом благополучном по уровню развития сельского хозяйства регионе. Губернатор недоволен, что на ярмарке продают продукты, произведённые в других регионах, а также ценами на отдельные группы товаров.

Половина мёда стоит, машина с курской картошкой стоит, овощей нет совсем, мясо по 500 рублей. Дешевле немного по отдельным направлениям. Нет ощущения, что мы в высокопродуктивном сельхозрайоне. 60 машин от силы стоит, не 300, не 400, не 500. Не чувствуется, что Белгородская область — третий регион по уровню развития сельского хозяйства. С овощами за год вообще ничего не изменилось, их просто нет. Картошку везём из Курска, масло по 500 рублей — чуть подешевле, чем в магазине.Вячеслав Гладков

Изменить ситуацию с набором продуктов на ярмарках Гладков поручил до субботы, 9 апреля: «Оценка посетителей простая: спасибо, что чуть подешевле. Я считаю, что это неправильно. Не можем создать эффективный механизм снижения наценок на продукты, выращенные на нашей территории».

Напомним, о недостаточном ассортименте товаров на ярмарках Гладков высказывался неделю назад. Также он предложил снизить цены на мясо на ярмарках.

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