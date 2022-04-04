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За любовь и верность семьям в Белгородской области подарят пароварки

4 апреля 12:59
Фото: https://pixabay.com/ru/
В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, обладателям награды «За любовь и верность» подарят электрокастрюли-пароварки и блендеры. Лот на поставку кухонной техники для семей опубликовали на сайте госзакупок. На подарки готовы потратить 31 тыс. рублей.

С 8 июля 2008 года в России отмечают День семьи, любви и верности, который приурочен к поминовению святых Петра и Февронии Муромских. Для белгородцев этот праздник уже стал традиционным.

В этот день в Белгороде назовут обладателей общественной награды «За любовь и верность», им вручат медали и кухонную технику. В 2022 году это будут четыре пароварки и два блендера. Почётную награду получат белгородские пары, прожившие более 25 лет в любви и верности.

На покупку кухонной техники городской бюджет готов выделить 31 тыс. рублей. На сайте госзакупок появилась информация о закупке четырёх электрокастрюль-пароварок стоимостью 6 тыс. рублей каждая и двух погружных блендеров стоимостью 3,5 тыс. рублей за каждый.

Заявки будут принимать до 6 апреля, поставщика выберут 8 апреля. Доставить технику он должен будет в течение 10 дней с момента заключения контракта в ЗАГС на ул. Попова, 14 в Белгороде.

Напомним, в прошлом и позапрошлом годах семейным парам вручали мультиварки и блендеры.

Справка. Медали «За любовь и верность» вручаются супружеским парам, живущим в браке более 25 лет, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества. На реверсе награды изображена ромашка — символ праздника, аверс украшен ликами святых Петра и Февронии.

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