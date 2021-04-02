В День семьи, любви и верности белгородцам подарят мультиварки и блендеры

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В Белгородской области ежегодно в этот день награждают семьи медалью «За любовь и верность». В прошлом году обладателями наград стали 75 семей региона.
В 2021 году решили традицию не нарушать и снова отпраздновать этот день награждением супружеских пар и подарками. Что получат семьи — не секрет, и никакой интриги в этом нет. Как в прошлом и позапрошлом году, впрочем, как и всегда, дарить будут кухонную технику, а если точнее — четыре мультиварки и два блендера.
На мультиварки с не менее чем 10 программами приготовления и погружные блендеры из бюджета Белгорода готовы выделить 27,3 тыс. рублей: около 5099 рублей за каждую мультиварку и 3476 рублей за один блендер. Но окончательная сумма контракта пока не известна, так как с поставщиком не определились. Его выберут на электронном аукционе 9 апреля.
Компания-победитель должна будет доставить технику не позднее чем через три дня после подписания контракта.