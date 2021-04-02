В День семьи, любви и верности белгородцам подарят мультиварки и блендеры

В 2021 году решили традицию не нарушать и снова отпраздновать этот день награждением супружеских пар и подарками. Что получат семьи — не секрет, и никакой интриги в этом нет. Как в прошлом и позапрошлом году, впрочем, как и всегда, дарить будут кухонную технику, а если точнее — четыре мультиварки и два блендера.