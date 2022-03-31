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Белоруса с наркотиками задержали в белгородском лесу

31 марта 12:14
Фото: «Бел.Ру»
У него изъяли 2 кг мефедрона. Наркотики мужчина должен был доставить из Белгородской области в Белоруссию, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Силовикам удалось перекрыть и другой транзитный канал поступления запрещённых веществ. В этом случае изъяли 5 кг наркотиков. Виновным уже вынесли приговоры.

В августе 2021 года в лесном массиве в Ракитянском районе задержали гражданина Белоруссии. Мужчина планировал забрать наркотики из тайника. Сам он являлся курьером и закладчиком.

Гражданин соседнего государства должен был доставлять крупные партии мефедрона из Белгородской области в Белоруссию и формировать тайники. После задержания у него изъяли около 2 кг запрещённого вещества, что является особо крупным размером.

Белгородский областной суд приговорил мужчину к семи годами и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

В ещё одном случае сотрудникам региональной ФСБ удалось пресечь устойчивый канал поступления наркотика а-PVP через Белгородскую область в другие регионы. Силовики обнаружили около 5 кг запрещённых веществ.

Одну из участниц преступной группы задержали. Её приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Приговоры вступили в законную силу.

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