Белоруса с наркотиками задержали в белгородском лесу

В августе 2021 года в лесном массиве в Ракитянском районе задержали гражданина Белоруссии. Мужчина планировал забрать наркотики из тайника. Сам он являлся курьером и закладчиком.
Гражданин соседнего государства должен был доставлять крупные партии мефедрона из Белгородской области в Белоруссию и формировать тайники. После задержания у него изъяли около 2 кг запрещённого вещества, что является особо крупным размером.
Белгородский областной суд приговорил мужчину к семи годами и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
В ещё одном случае сотрудникам региональной ФСБ удалось пресечь устойчивый канал поступления наркотика а-PVP через Белгородскую область в другие регионы. Силовики обнаружили около 5 кг запрещённых веществ.
Одну из участниц преступной группы задержали. Её приговорили к десяти годам колонии строгого режима.
Приговоры вступили в законную силу.