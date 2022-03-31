Белоруса с наркотиками задержали в белгородском лесу

У него изъяли 2 кг мефедрона. Наркотики мужчина должен был доставить из Белгородской области в Белоруссию, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Силовикам удалось перекрыть и другой транзитный канал поступления запрещённых веществ. В этом случае изъяли 5 кг наркотиков. Виновным уже вынесли приговоры.

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