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Ущемление прав мужчин: суд отменил смену пола для осуждённой за наркотики белгородки

28 января 06:49
Фото: Бел.Ру
В Белгороде за продажу наркотиков на три года осудили трансгендера, однако суду потребовалось разъяснение, в какую колонию его отправить, сообщили в Советском райсуде Воронежа.

Женщина, ставшая мужчиной после смены пола, отправится в женскую колонию. В областном центре судили молодого человека, который сменил пол. В связи с этим суду потребовалось разъяснение, в какую колонию отправить осуждённого, пишут в издании.

До судимости молодой человек в Воронеже сменил пол с женского на мужской. По паспорту трансгендер числится мужчиной. До приговора Воронежский облсуд признал незаконным решение врачебной комиссии, поэтому незаконным признали и выдачу женщине справки о смене пола. Кроме того, недействительными в суде признали и документы, выданные загсом.

По решению суда трансгендера отправят в женскую колонию. Ранее мужчина сообщал, что решился на преступление из-за высокой стоимости операции по смене пола.

Новоиспечённый мужчина рассказал, что в детстве страдал от поставленного ему диагноза «транссексуализм» — состояние, когда гендерная идентичность человека не совпадает с полом при рождении. Но суд не признал, что преступления совершались из-за тяжёлых жизненных обстоятельств. Однако тяжесть преступления сменили с особо тяжкого на тяжкое.

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