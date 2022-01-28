Ущемление прав мужчин: суд отменил смену пола для осуждённой за наркотики белгородки

Новоиспечённый мужчина рассказал, что в детстве страдал от поставленного ему диагноза «транссексуализм» — состояние, когда гендерная идентичность человека не совпадает с полом при рождении. Но суд не признал, что преступления совершались из-за тяжёлых жизненных обстоятельств. Однако тяжесть преступления сменили с особо тяжкого на тяжкое.