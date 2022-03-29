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В парке аттракционов в Белгороде установят колесо обозрения и американские горки

29 марта 09:56
Фото: pixabay.com
Парк разделят на три зоны — детскую, семейную и экстремальную. Всего в парке развлечений расположат 17 аттракционов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Антон Иванов.

Градоначальник поделился подробностями о том, какие аттракционы будут в новом парке развлечений. В общей сложности в планах установить 17 аттракционов, в том числе колесо обозрения и американские горки. Сам парк планируют разделить на детскую, семейную и экстремальную зоны. Также запланированы организация активити-парка, кафе для проведения праздников и установка сцены.

29 марта правительство региона и компания «Мастерфест» подписали соглашение о строительстве парка аттракционов в Белгороде. Начать работы планируют в сентябре этого года, а открытие должно состояться 5 августа 2023 года.

Примерный объём инвестиций составил 1,5 млрд рублей. Реализацией проекта займётся ООО «Парк аттракционов и развлечений». Парк расположится на улице Корочанской на дальнем берегу Центрального пляжа. Общая площадь составит 21,8 га, туда включены сам парк на 8,3 га, парк отдыха на 12,3 га, а также парковка на 500 мест площадью в 1,2 га.

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