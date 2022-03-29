В парке аттракционов в Белгороде установят колесо обозрения и американские горки

Градоначальник поделился подробностями о том, какие аттракционы будут в новом парке развлечений. В общей сложности в планах установить 17 аттракционов, в том числе колесо обозрения и американские горки. Сам парк планируют разделить на детскую, семейную и экстремальную зоны. Также запланированы организация активити-парка, кафе для проведения праздников и установка сцены.